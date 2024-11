Na zgornjem Gorenjskem še vedno težave z avtobusnimi prevozi

Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Radovljici znova obravnavali problematiko javnih in šolskih prevozov. Udeležili so se je tudi predstavniki Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, dogovorili pa so se že za nov sestanek, na katerem naj bi problematiko obravnavali tudi skupaj z izvajalcem prevozov.

Bohinjski župan Jože Sodja je pojasnil, da je zmeda glede medkrajevnih linijskih in šolskih prevozov, ki je izbruhnila ob začetku šolskega leta, po dveh mesecih še vedno velika. »Nekaj sicer se dogaja, zadeve se popravljajo, ampak so daleč od tega, da bi bile urejene ali umirjene,« je izpostavil.

Pojasnil je, da se iste linije praktično sočasno izvajajo z okviru javnih medkrajevnih in v okviru šolskih prevozov. »V zadnjem času se nam dogaja celo, da se tam, kjer je šolski prevoz, redni kar ukinja,« je izpostavil Sodja, ki je prepričan, da bi država tu morala potegniti črto in poskrbeti za integracijo, ne pa da se prevozi, ki so za občino že sicer zelo dragi, podvajajo.

»Res je presenetljivo, koliko časa je potrebnega za ureditev sinergije med javnimi in šolskimi prevozi,« je ocenila direktorica Razvojne agencije zgornje Gorenjske Eva Štravs Podlogar. Kot je povedala, od županov posluša o vsakodnevnih problemih, na kateri avtobus otroci smejo iti in na katerega ne, ter da avtobusi drug za drugim vozijo praktično prazni, a dvakrat plačani, na račun države in lokalnih skupnosti.

Zadovoljni z obljubo

»Res je nepojmljivo in da se tega da presekati, dogovoriti in urediti,« je dejala in dodala, da so danes na koordinaciji izrazili željo, da bi vsi pristojni sedli skupaj in se dogovorili tako glede problematike kot glede finančnih okvirov šolskih in mestnih prevozov, ki bi bili za lokalne skupnosti še sprejemljivi. »Tako bi lahko naslednje šolsko leto nadaljevali na res nek logičen, sprejemljiv, digitalni dobi primeren način,« je poudarila.

Župani so bili po današnjih pogovorih sicer zadovoljni z obljubo, da se bodo v kratkem sestali s pristojnimi. »Danes smo si izborili skupni sestanek z Arrivo in Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa ter predstavniki lokalnih skupnosti in šol, ki imajo podatke, koliko otrok potrebuje posamezne povezave in ob katerih urah,« je povedal gorjanski župan Peter Torkar.

Sam je sicer zadovoljen, da so že uspeli rešiti največje težave gorjanskih srednješolcev in si ponovno izboriti ukinjeno linijo na Jesenice preko Kočne. »Takšnega kolapsa, ki je bil ob začetku letošnjega šolskega leta, nismo pričakovali. Pred naslednjim šolskim letom pa bomo zagotovo bolj pozorni in pazljivi, da se ne bi kakšen takšen kaos ponovil,« je sklenil Torkar.

»Občutek imam, da bo treba letošnje leto nekako preskočiti, kakor bo pač šlo, potem pa se dobro pripraviti na naslednje šolsko leto. Ne smemo pa občine obupati in moramo nadaljevati pritiske, da se stvari spravijo vsaj v takšne okvire, kot so bile v preteklosti,« je poudaril bohinjski župan.

Tudi radovljiški župan Ciril Globočnik pričakuje, da če ne prej, se bodo zadeve uredile vsaj z naslednjim šolskim letom. Pri tem bo ključen finančni okvir, saj se šolski prevozi iz leta v leto tako dražijo, da občine tega stroška ne bodo več zmogle.