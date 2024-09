Na Vrhniki preplet kave in koktajlov

Vrhnika je znana po Cankarjevi skodelici kave, zato vsako leto organizirajo dogodek, ki je namenjen predstavitvi butičnih ponudnikov, tako ali drugače povezanih s kavo. Letošnji Festival kave bo to soboto od 10. do 20. ure v parku pred Cankarjevim domom na Vrhniki, vstop je prost.

»Predstavili se bodo zanimivi ponudniki kakovostne kave, kavnih napitkov, kavnih sladic in prigrizkov,« so sporočili iz Zavoda Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika. »Obiskovalci lahko poskusijo posebne kave, ki jih ne najdemo na slovenskih trgovskih policah. Glede na kakovostno izvedbo in vsebino se lahko dogodek primerja s festivali kave v evropskih in svetovnih prestolnicah, piko na i pa mu dodajo vse spremljajoče aktivnosti, med katerimi vsakdo najde kaj zase ne glede na starost ali vpetost v svet kave.«

Delavnice za zahtevne goste

Letos bodo povezali svet kave in koktajlov. »Ker želimo kavne koktajle predstaviti na najvišjem nivoju, bosta z nami svetovni prvak v pripravi kavnih koktajlov 2023 Rastislav Kasar in Društvo barmanov Slovenije,« dodajajo organizatorji. Ne glede na to, ali si poznavalec kave, ljubitelj koktajlov ali preprosto radoveden, za vsakogar se bo našlo veliko zanimivega. Kulinarična tržnica bo ves dan ponujala kavo in kavne napitke, sladice in druge dobrote s kavo.

Pripravili bodo delavnice za zahtevne goste, domačo pripravo koktajlov z barmanom Alešem Ogrinom, s triki in praktičnimi nasveti uporabe kave v slaščičarstvu pa bo obiskovalce seznanil Gorazd Potočnik. Pripravili bodo še coffee cupping izkušnjo s pražarno Escobar in koktajl uhane z Vilo Melyn, delavnice za otroke in razna tekmovanja.