Na veliki spektakel z Mišico

Letošnji praznik pod Poncami bo res nekaj posebnega. Le kdo ne bi rad pomahal Petru Prevcu v slovo, ko se bo še zadnjič spustil po Bloudkovi velikanki?

Množična in srčna podpora najbolj zvestih navijačev tudi tekmovalcem pomeni veliko, za slovenske navijače pa je ogled tekem v Planici tradicija, ki se ji je skoraj nemogoče odpovedati. Marsikdo bi se z veseljem udeležil tekmovanj, a ga od obiska odvrne zapleten postopek parkiranja in prometnega režima okrog Planice, kar je še posebej težavno za osebe z različnimi invalidnostmi, zato se spremljanju tekmovanj raje odpovejo.

Letos se na tem področju obeta zanimiva novost, ki bo olajšala prihod v Planico številnim navdušenim osebam z invalidnostmi. Že lani so se obiskovalci lahko priključili platformi SharePlanica.si, ki je ponujala možnost povezovanja med ponudniki in uporabniki prevozov na Planico. Na ta način je platforma, ki jo je v okviru sponzorstva FIS finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v sodelovanju s Planico ustvarila družba Mastercard, prispevala k čistejšemu okolju, saj so prihranili kar 12 ton ogljičnega izpusta.

