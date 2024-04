Na ulice bi šli lahko še čebelarji: Tudi mi smo že nekaj let paradni konj za hvalo naše države

Predstavniki Čebelarske zveze Slovenije so na nedavnih dnevih čebelarstva v Celju spregovorili tudi o aktualnih zadevah. Najprej o letošnji zgodnji čebelarski sezoni: »Letošnji izredno topel začetek leta je vzpodbudil razvoj rastlin, ki običajno cvetijo vsaj tri tedne pozneje kot letos. Tako zgodnjega in intenzivnega razvoja rastlin čebelarji do zdaj še nismo beležili, zato se z veliko zaskrbljenostjo sprašujemo, kako bo ob takšnem nadaljevanju medovitim rastlinam uspelo ponuditi pašo in predvsem, kako bodo čebele v takšnih razmerah sploh lahko preživele.« Kot športniki Predsedniku ČZS Boštj...