Na tržnici starejši za starejše

Vedno več Slovenk in Slovencev kupuje domačo zelenjavo in sadje, zato ne preseneča, da je zaživelo veliko (ekoloških) tržnic. Tudi v Benediktu v Slovenskih goricah, kjer kmečka tržnica deluje ob petkih popoldne: poleg prodaje oziroma nakupa kakovostnih domačih živil je to tudi priložnost za srečanje in klepet, tudi ob kozarčku dobre domače kapljice. Pridelovalci so ponujali zelenjavo, zelišča, čaje, začimbe, domače testenine, med, vino, mleko in mlečne izdelke, pivo, suhomesne izdelke, sadje, kruh, pecivo, bučno olje, izdelke domače obrti, oblačila, torbice, okraske in podobno.



Poleg ponudnikov različnih izdelkov in pridelkov so se zadnji septembrski petek na posebnih stojnicah predstavili tudi Občina Benedikt – EU projekt, Občina Benedikt – Starejši za starejše in VDC Polž – Karmen Rojs. Pripravili so dan odprtih vrat za starejše in v sodelovanju z Društvom upokojencev Benedikt predstavili aktivnosti, ki jih pripravljajo za to skupino ljudi. »Dan odprtih vrat je financiral NIJZ, predstavili pa so se predstavniki Doma upokojencev Danica Vogrinec Maribor, Društvo upokojencev Benedikt, Območna organizacija Rdečega križa Benedikt ter Center za socialno delo Maribor, enota Lenart. Zavedamo se, da je življenje starejših občank in občanov pestro in zajema mnogo interesov ter potreb pa tudi težav, zato smo se odločili predstaviti različne aktivnosti. Občina Benedikt pomaga ljudem, ki živijo doma v visoki starosti; zdravstvena nega na domu spada v storitve osnovne zdravstvene dejavnosti, socialna pomoč je organizirana v okviru občine,« nam je razložila Ksenija Kovač, višja svetovalka iz občinske uprave benediške občine. Dodala je, da je njihova vizija spodbujati aktivno življenje starejših, saj želijo s tem doseči vrednote, kot so pripadnost in vključenost, medgeneracijsko sodelovanje, soustvarjanje medsebojnih vezi in vzpostavitev stalnega pretoka informacij med javnimi službami.

