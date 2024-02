Na trasi drugega tira končali še zadnjega od treh viaduktov: oglejte si fotogalerijo

Na trasi drugega tira so končali gradnjo še zadnjega, tretjega viadukta Vinjan. Pristojni so ob odprtju izrazili zadovoljstvo s potekom del na drugem tiru, ki naj bi bila končana prihodnje leto, leta 2026 pa naj bi po novi železnici zapeljali prvi vlaki. Tako premier kot ministrica sta zagotovila, da bodo ob drugem tiru gradili še vzporednega.

»Zastavljena časovna dinamika je zahtevna. Ob nastopu mandata smo jo v sodelovanju z vsemi partnerji znova preučili in pospešili, pri čemer smo izhajali iz zaveze, da ne bomo obljubljali nemogočega,« je ob današnjem odprtju viadukta Vinjan izpostavila infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek. Poudarila je, da bodo dela predvidoma zaključena do konca prihodnjega leta, leta 2026 pa bo lahko po progi že zapeljal prvi vlak.

Viadukt Gabrovica. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

»Prioriteta ministrstva in vlade ostaja tudi gradnja dodatnega vzporednega tira, tako da bo nova povezava med Koprom in Divačo dvotirna. Izvedbo tega dodatnega tira načrtujemo v letih od 2026 do 2030,« je poudarila ministrica. Po njenih besedah bodo z vzporedno progo tako končno odpravljene težave prebivalcev ob obstoječi progi.

FOTO: Voranc Vogel, Delo

»Vzporedna proga je pomembna. Vzporedna proga je v resnici zaključek drugega tira in prav je, da se na teh projektih dela že danes, da so gradbišča in teren predpripravljeni. Verjamem, da bo do konca tega desetletja uspešno zaključen,« je glede gradnje vzporednega tira dodal premier Robert Golob.

FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Drugi tir bo po Golobovih besedah skrbel za to, da bo pretočnost iz Luke Koper proti središču Slovenije več kot podvojena, »podobno bomo morali delati tudi na razvoju preostanka železniškega omrežja, vključno z vozliščem v Ljubljani, brez tega bo namreč tudi ta tir ostal delček projekta, ki se začne na morskih mejah in konča na naših severnih mejah«.

Viadukt Gabrovica. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Generalni direktor 2TDK Matej Oset je današnje odprtje viadukta Vinjan označil za velik dosežek, saj je gradnja zahtevala veliko truda, znanja in sodelovanja med različnimi strokami.

Da je slovenskim gradbincem uspela zahtevna gradnja viadukta, je izpostavila tudi vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše. »Gre ne le tehnično zahteven podvig, ampak tudi izjemno slikovit objekt, ki daje dolini novo dimenzijo,« je izpostavila.