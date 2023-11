Na to smo dolgo čakali: LPP uvedel plačevanje s plačilnimi karticami

Na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) je od danes omogočeno plačevanje tudi s plačilnimi karticami Visa in Mastercard. »Danes naša kartica postaja vozovnica,« so partnerji poudarili ob predstavitvi. Vozovnica tako kot doslej stane 1,3 evra, brezplačno prestopanje pa ostaja ugodnost imetnikov Urbane.

Namestnik direktorja LPP Rok Vihar je dejal, da gredo z novo rešitvijo naproti potnikom in povečujejo dostopnost javnega potniškega prometa. »Verjamemo, da bomo s tem prepričali marsikaterega potnika, ki danes morda ni naš uporabnik, da se bo odločil za potovanje z avtobusom, in uspešno nagovorili tudi tiste, ki niso Ljubljančani ali ki niso vsakodnevno v stiku z našimi storitvami,« je dejal ob predstavitvi.

V LPP so možnost plačevanja z bančnimi karticami na avtobusih uvedli zaradi številnih pobud potnikov, občanov in obiskovalcev Ljubljane. Rešitev pa je po njegovih besedah tudi korak k digitalizaciji, zelenim oblikam prevoza in zmanjševanju ogljičnega odtisa.

Sistem podpira plačevanje s plačilnimi karticami Visa in Mastercard, ne podpira pa kartic Maestro. Vihar je zagotovil, da je tržni delež teh kartic zelo majhen, do konca leta pa naj bi banke vse kartice Maestro zamenjale za Viso ali Mastercard.

Brezplačno prestopanje le za imetnike Urbane

Ob tem verjamejo, da bodo redni potniki še naprej uporabljali kartico ali aplikacijo Urbana, saj omogoča bistveno širši spekter storitev. »Za vse, ki ne uporabljajo aplikacije Urbana, pa bo to zelo dobrodošla dodana vrednost, da bodo lahko enostavno in hitro vstopili na avtobus,« je prepričan Vihar.

Opozoril je še, da je brezplačno prestopanje ugodnost, ki jo nudijo uporabnikom Urbane. »Imetniki plačilnih kartic z njo plačajo enkratno vožnjo po ceniku, uporabniki Urbane pa imajo dodatno ugodnost, da lahko prestopajo v roku 90 minut,« je pojasnil.

Uporabniki Urbane imajo tudi dodatno ugodnost, ob parkiranju na parkiriščih P+R se jim namreč za tisti dan na Urbano naložita dve vožnji z avtobusom. Ob plačilu z bančno kartico pa te ugodnosti nimajo.

Podžupan Mestne občine Ljubljana Boštjan Koritnik pa je dejal, da je omogočeno plačevanje s plačilnimi karticami velika pridobitev, »sploh za enkratne obiskovalce in tiste, ki nimajo Urbane«. Pomembno pa je tudi, da projekt združuje slovensko banko in slovenskega razvijalca opreme, je še dejal Koritnik.

Na predstavitvi so spregovorili tudi partnerji projekta, in sicer direktorica Visa Europe za Slovenijo Alenka Mejač Krassnig, poslovni direktor pri Mastercard Slovenija Luka Gabrovšek, svetovalec uprave NLB za plačilne storitve in inovacije Simon Steinman in direktor podjetja Margento R&D Žiga Schmidt.