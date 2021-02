Na testiranje v Ljubljano? Obveščajo, da bodo termini spremenjeni

Termini za množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bodo naslednji teden spremenjeni. V ponedeljek, na kulturni dan, ga ne bo. Dan pozneje pa bo testiranje zaposlenih v šolstvu, ne pa tudi za splošno populacijo, so navedli v ZD Ljubljana. Zaradi predhodnega cepljenja oseb po prednostni listi bo množično testiranje od srede do petka potekalo od 16.30 do 20.30, sprejemali pa bodo do 19. ure. Tisti, ki bi se želeli testirati, naj s seboj prinesejo osebni dokument in zdravstveno izkaznico. Med čakanjem na testiranje je obvezno nošenje zaščitne maske in vzdrževanje medosebne razdalje.



Bris nosno-žrelnega prostora vzamejo na kraju za testiranje, osebe s pozitivnim rezultatom pa pokličejo v eni uri od testiranja, medtem ko tiste z negativnimi rezultati obvestijo s SMS-sporočilom. Testiraš se lahko, če si zdrav Testiranje je za prebivalce brezplačno, nanj pa se ni treba naročiti. Osnovni pogoj za testiranje je, da smo zdravi, torej brez znakov akutne okužbe dihal in prebavil. Še vedno velja, da v primeru znakov za okužbo, ki so prehlad, kašelj, vročina, izguba vonja in okusa ter prebavne težave, ostanemo doma, se posvetujemo z osebnim ali dežurnim zdravnikom po telefonu oziroma elektronski pošti in sledimo prejetim navodilom.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: