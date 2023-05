Na ta dan bi morala biti šola, ministrstvo pa se je odločilo za »ministrov dan«

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je nedavno objavilo šolski koledar za leto 2023/2024, iz katerega izhaja, da se po prvomajskih praznikih 2. maja 2024, ki pade na četrtek, obeta še dan šolskih počitnic. Ob koledarju za 3. maj (petek) so zapisali, da gre za tako imenovani ministrov dan, kar pomeni, da bodo prvomajske počitnice podaljšane še za en dan.

Ministrov dan v šolskem koledarju ni nič novega in ga ministrstvo 'razglasi' po potrebi. To jim dovoljuje drugi odstavek 7. člen zakona Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki pravi, da »izjemoma lahko minister z navodili kot pouka prost dan določi tudi katerikoli drug dan v šolskem letu«. Za polovico države je bil letos ta dan ponedeljek 26. april, s čimer je ministrstvo povezalo prvomajske počitnice.

Tudi za prihodnje leto so se na ministrstvi odločili, da bodo prvomajske počitnice povezali v celotni teden, te pa bodo trajale od 27. aprila (sobota) do 6. maja, ko se bodo učenci vrnili v šolske klopi. Medtem ko sta 1. in 2. maj praznika, pa bodo zaposleni starši morali vzeti dopust tri dni - 29. in 30. april in 3. maj-, če bodo želeli počitnice preživeti skupaj z otroki.

Nekateri starši odločitev ministrstva o pouka prostem petku 3. maju pozdravljajo, saj da bi veliko staršev takrat tako ali drugače vzeli otroka iz šole in bi jim privoščili devetdnevne počitnice v kosu, spet drugim pa se zdi odločitev ministrstva neprimerna, saj da dopusta nimajo vsi na pretek.

Različni odzivi

»Naj mi kdo reče, da je to hec. Po novem imamo vpeljane v šolske počitnice se ministrov dan (3.maj). Ker ima veliko staršev ogromno dni dopusta. Bravo za ta dosežek,« je zapisano pod objavo na twitterju. Pod njo pa: »tako ali tako za take dni vzame dopust večina ali pa je kolektivni dopust«.

Drži, da je vsako leto približno enako dni šolskih počitnic, staršem pa že tradicionalno največ preglavic povzročajo poletne šolske počitnice, ko so otroci prosti tudi do 10 tednov, s tem pa nastanejo dileme in težave, kako urediti varstvo za otroka.