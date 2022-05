Na Štajerskem našli človeška okostja, to bodo storili z njimi

V Rušah bodo danes izvedli pokop posmrtnih ostankov, ki so jih našli lani med obnovo osrednjega trga v tem kraju. Položili jih bodo v grobnico ob spomeniku na omenjenem trgu, ki je posvečen padlim borcem, talcem in žrtvam fašizma v času narodno osvobodilnega boja 1941–1945.

Gre za posmrtne ostanke več oseb. Našli so jih oktobra lani med gradbenimi deli na Trgu vstaje. Izkazalo se je, da skeletni ostanki najverjetneje sodijo v obdobje druge svetovne vojne ter so bili pripeljani od drugod.

Z Občine Ruše sporočajo, da so v sodelovanju z ministrstvom za obrambo in njegovo upravo za vojaško dediščino izpeljali vse potrebne postopke izkopa in evidentiranja najdbe, zato lahko posmrtne ostanke zdaj pokopljejo.

Našli so sekundarno grobišče

»Iz opravljenih ogledov in zbranih dejstev je mogoče ugotoviti, da je šlo za najdbo sekundarnega grobišča. Ostanki najmanj 13 okostij so bili na to mesto pokopani z namenom, da se pokopljejo v Grobnico padlih borcev NOB, ki je bila skupaj s spomenikom odkrita septembra 1952,« so navedli.

Krajšo slovesnost ob današnjem pokopu bodo po napovedih izvedli v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Ruše.

Po najdbi posmrtnih ostankov so se gradbena dela na Trgu vstaje za nekaj časa prekinila, a so se nato po umiku posmrtnih ostankov konec leta lahko znova nadaljevala. Na občini še vedno računajo, da bodo dela končana letos.