Na Štajerskem brez elektrike še več tisoč odjemalcev

Posledice neurja z močnim vetrom odpravljajo tudi na Štajerskem. Na mariborski izpostavi uprave za zaščito in reševanje so doslej zabeležili 260 intervencij v 17 občinah, na terenu je 48 enot, je za STA povedala vodja izpostave Ivanka Grilanc. Mariborski park je trenutno neprehoden, na območju Elektra Maribor je brez elektrike še 32.000 odjemalcev.

Neurje z močnim vetrom je v zgodnjih jutranjih urah podiralo in ruvalo drevesa, veter je odkrival strehe gospodarskih in stanovanjskih objektov v občinah na širšem Štajerskem.

Mestni park neprehoden

Na območju Maribora je močno neurje med drugim v mestnem parku izruvalo najmanj osem dreves, veliko dreves in vej pa je polomljenih. Zaradi nastalih razmer je park trenutno neprehoden, so sporočili z Mestne občine Maribor. Vse dokler posledice neurja ne bodo odpravljene, občane pozivajo, da se obisku parka izognejo. Razmere v Mestnem parku v Mariboru si bo dopoldne ogledal tudi mariborski podžupan Samo Peter Medved.

Po podatkih Elektra Maribor je bilo ob 9. uri na območju, ki ga pokriva to podjetje, brez napajanja še 32.000 odjemalcev, potem ko je zgodaj zjutraj bilo brez elektrike 50.000 odjemalcev na njihovem območju.

Trenutno jih je največ brez elektrike na območju Ptuja, Dornave, Grada, Murske Sobote, Presike, Gaberja, Sela, Puconcev, Radencev, Apač, Črncev, Zamarkove, Limbuša, Selnice, Kamnice, Lovrenca na Pohorju in Kungote, so na spletni strani zapisali pri Elektru Maribor.

Na Primorskem okoli tisoč ljudi brez elektrike

Ponoči je zaradi podrtih dreves na daljnovodih in pretrganih žic ponekod prihajalo tudi do okvar električnega omrežja in prekinitev dobave električne energije, so sporočili z Elektra Primorska. Zjutraj je bilo brez električne energije okoli 2000 odjemalcev na Bovškem in delu Breginjskega kota ter naselij Livek, Sela nad Podmelcem, Avče in celotne Baške grape.

Trenutno je brez elektrike še okoli 970 odjemalcev, ob tem so motnje že uspeli odpraviti v Baški grapi, je za STA pojasnila Tjaša Frelih iz Elektra Primorska.