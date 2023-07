Na Bohinjskem v neurju poškodovana mlada družina, ki je kampirala na črno (VIDEO)

Ponoči so ob nevihtah divjala huda krajevna neurja po celotni Sloveniji. Močne nalive je ponekod spremljala tudi toča in močan veter. Silovita neurja so se razbesnela predvsem nad severno polovico države.

Na Bohinjskem je silovito neurje, ki se je razbesnelo okoli pol tretje ure zjutraj, poškodovalo dve osebi. Več v posnetku. Poveljnik Gasilskega poveljstva Bohinj Silvo Režek je povedal, da je prišlo na območju do večjega neurja. Odkrite so bile številne strehe. Gasilci so delovali po prioritetah, najprej so na pomoč priskočili mladi družini, in sicer se je zgodila nesreča na področju črnega kampiranja, kjer so drevesa padla na šotor. Starša sta oba poškodovana, deklice na srečo ne. Potem so poskrbeli za prevoznost cest in razkritih streh.

Bralec Milko Kenda nam je poslal fotografijo nočne akcije bovških gasilcev v okolici Brda 19 ob najhujši hudi uri. In zraven dopisal: »Hvala vam junaki in vsem drugim po Sloveniji.«

Nočna akcija bovških gasilcev FOTO: Milko Kenda

O vetrolomu zaradi močnega vetra med drugim poročajo iz Maribora, Kungote, Apač, Radencev, Murske Sobote, Dravograda, Slovenj Gradca, Velenja, Celja in Bovca ...

Center za obveščanje je zaznal ogromno dogodkov, ki jih objavljamo spodaj:

• Okrog 4. ure zjutraj se je tudi nad Pomurjem razbesnelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Odkritih je bilo več streh na stanovanjskih in poslovnih objektih, podrta so drevesa, poškodovana je infrastruktura, ceste so na določenih odsekih slabo prevozne. Udeležence v prometu pozivajo na posebno previdnost in strpnost.

• Občino Bloke je zajelo neurje z močnim vetrom, ki je v Novi vasi podrlo staro lipo in električne vodnike. Gasilci PGD Nova vas so drevo odstranili.

• Okrog 3.52 je občino Braslovče zajelo neurje z nalivi, ki je zalilo klet stanovanjskega objekta in podrlo drevesa na cestišče. Posledice odstranjujejo gasilci PGD Letuš.

• Ob 4.02 je tudi občino Celje zajelo neurje z nalivi in močnimi sunki vetra, zalilo je podvoz, podrlo nekaj dreves in odkrilo strehe stanovanjskih hiš. Posledice so odstranili gasilci PGE Celje.

• Občino Cerknica je zajelo neurje z močnim vetrom, ki je podrlo več dreves in poškodovalo več streh. Na Rakeku je strela, ki je udarili v bližnje drevo poškodovala objekt, V Cerknici pa je Cerkniščica poplavila gasilski dom. Posredujejo gasilci PGD Cerknica, Rakek, Grahovo in Dolenje Jezero, Sveti Vid, delavci Cestnega podjetja Gorica in CGP Novo mesto. Gasilci PGD Dolenje Jezero so pregledali gozdne poti na območju od Dolenjega Jezera do vasi Otok, občina Cerknica ter na poti odstranili štiri podrta drevesa ter večjo količino vejevja.

• Močno neurje je zajelo tudi občino Črna na Koroškem. Zaradi podrtih dreves v Koprivni posredujejo gasilci PGD Črna.

• Okrog 3.56 je območje občine Dobrna zajelo neurje z močnimi nalivi in sunki vetra, ki so podrli drevesa na osebna vozila in stanovanjske objekte. Posledice odstranjujejo gasilci PGD Dobrna.

• Močno neurje je zajelo tudi občino Dravograd. Zaradi podrtih dreves posredujejo gasilci PGD Šentjanž, Dravograd in Črneče

• Ob 3:30 je območje občine Mozirje zajelo neurje z nalivi in močnimi sunki vetra, ki so povzročili škodo na komunalni in prometni infrastrukturi, prišlo je tudi do poškodbe električne napeljave, zaradi česa prihaja do motenj dobave električne energije. Posledice odstranjujejo gasilci PGD Mozirje.

• Mestno občino Slovenj Gradec je zajelo neurje. Na terenu so gasilci PGD Slovenj Gradec, Legen, Pameče. Troblje, Podgorje, Sele. Vrhe, Stari trg, Šmartno in Turiška vas. Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe objektov.