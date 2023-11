Na RTV Slovenija bodo odpuščali?

Ko pogovor nanese na hišo RTV Slovenija, ki ima svoje mesto na Kolodvorski, velikokrat slišimo o številu zaposlenih, o tem, da jih je preveč. Pred časom je prvak opozicijske SDS Janez Janša dejal, da bi bilo treba to številko konkretno oklestiti. Ko je vlekel vzporednice z grško javno televizijo, je sklenil, da je na RTVS 80 odstotkov preveč zaposlenih. A v zadnji vladi, ko jo je vodil Janša, se na tem področju ni zgodilo čisto nič.

Tudi RTV-prispevek je ostal nedotaknjen, čeprav je bilo v preteklosti več pozivov k njegovemu dvigu zaradi zagotavljanja finančne stabilnosti.

Če bi dvignili RTV-prispevek

Prejšnji generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough je bil jasen: možnosti sta dve, to sta prenova sistema financiranja RTV Slovenija ali krčenje obsega dejavnosti, ki jih izvajajo. Že takrat so opravili izračun, da bi le uskladitev RTV-prispevka z inflacijo, to bi pomenilo dvig z 12,75 evra na 14,49 evra, za proračun RTV pomenilo 13 milijonov več prihodkov.

Zdajšnja uprava RTV Slovenija – predsednik je Zvezdan Martić – se ne zavzema za dvig RTV-prispevka, pa čeprav v isti sapi dodajajo, da se ta ni usklajeval z rastjo inflacije že 12 let in »bi verjetno bil potreben razmislek o ustreznosti višine tega prispevka ali o drugačnem modelu financiranja«. Dodajajo še, da je v skladu z zakonom dolžnost vlade, da sofinancira nekatere dejavnosti RTV Slovenija, denimo programe za narodnostne manjšine.

Na mizi ukinjanje oddaj in odpuščanja?

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o ukinjanju oddaj, med drugim o ukinitvi Tarče in Panorame. Da bi se Tarča poslavljala, so z RTV zanikali, glede Panorame pa tega niso eksplicitno dejali, temveč le, da programsko produkcijski načrt (PPN) še ni pripravljen.

Ob morebitnem ukinjanju oddaj se poraja tudi vprašanje, ali se bo zmanjševalo tudi število zaposlenih. Zaradi takratnega stanja financ je Grah Whatmough v času svojega mandata govoril, da bi lahko 300 zaposlenih ostalo brez služb. Uprava RTV Slovenija ne zanika, da bi se to lahko zgodilo: »Kot rečeno, PPN za leto 2024 je še v pripravi. Do zaključka priprave tega temeljnega programskega dokumenta le tega javno ne bomo komentirali.«

Po zamenjavi vodstva javnega zavoda RTV Slovenija so se spremenila imena v vodilnih strukturah in na uredniških funkcijah, bilo je tudi nekaj odhodov na lastno željo. Tistih, ki te izbire ni imel, pa je direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, saj so mu pogodbo o zaposlitvi izredno odpovedali.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.