Konec Tarče in ukinitev Panorame? Z RTV Slovenija poslali jasno sporočilo

V zadnjih dneh se vse več govori o večjih spremembah v programu RTV Slovenija. Pojavile so govorice, da naj bi ukinili oddajo Tarča, ki jo vodi Erika Žnidaršič (o tem je spregovorila v Delovem podkastu Moč politike), nekateri omenjajo tudi oddajo Panorama.

Na RTV Slovenija smo preveril, ali je kaj na govoricah.

»Informacija, da ukinjamo oddajo Tarča, ne drži,« so sporočili iz službe za komuniciranje RTV Slovenija.

Konkretno vprašanje, ali načrtujejo ukinitev oddaje Panorama, je ostalo brez konkretnega odgovora. So pa dodali:

»Naj pa pojasnimo, da je vsebina programov RTV Slovenija vsako leto določena s Programsko-produkcijskim načrtom (PPN), ki mora biti usklajen s Finančnim načrtom. PPN za leto 2024 je še v pripravi. Do zaključka priprave tega temeljnega programskega dokumenta javno ne bomo komentirali načrtov, po tem pa bomo morebitne programske spremembe in novosti javno predstavili in jih tudi temeljito obrazložili.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.