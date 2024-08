Na odvoz kadavra je čakal 10 dni: v tej vročini bi ga morale službe odstraniti že v 24 urah

Družbena omrežja so v zadnjem času preplavili komentarji jeznih kmetov, ki se sprašujejo, kaj se dogaja z veterinarskimi higieniki pri nas, saj nekateri na odvoz poginulih živali čakajo tudi po teden dni. Še posebno v vročih poletnih dneh je takšno čakanje nevzdržno, pravijo.

Največ težav z odvozom kadavrov naj bi imeli na celjskem območju. »Sploh ni moj problem, če nimajo delovne sile. Mene bo za vsak minimalni problem inšpektor lovil, tule pa leži 600-kilski kadaver že tretji dan,« se je jezil kmet Peter, ki pa očitno ni edini, ki je imel takšno izkušnjo.

Oglasil se je namreč tudi kmet Tomaž, ki je pred kratkim doživel, da se mu je po štirih dneh čakanja na odvoz kadaver utekočinil. »Da o smradu in črvih sploh ne govorim!« Eden od sodelujočih v tej debati je dejal celo, da na odvoz kadavra čakajo že deseti dan. Pristojne naj bi vsak dan klicarili, tudi po dvakrat in še večkrat na dan, a menda dobijo le zagotovila, da bodo prišli.

Veterinarska higienska služba ima velike težave. FOTO: Lovska zveza Slovenije

Kaj se torej dogaja z veterinarsko higiensko službo in zakaj neki nastajajo takšne zamude, smo preverili na ljubljanski veterinarski fakulteti. Kot pojasnjujejo, organizacija dela veterinarsko-higienske službe (VHS) poteka tako, da se poskuša glede na razpoložljiv kader in vozila zadostiti določilom pravilnika o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja in ravnanja z živalskimi trupli kot tudi vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

Ne najdejo ljudi

Pravilnik med drugim določa, da morajo biti trupla rejnih živali in psov prevzeta v 36 urah po sprejeti prijavi, če zunanja dnevna temperatura presega 30 °C, pa celo v 24 urah.

Prenizke plače delo veterinarskega higienika naredijo nezanimivo. Huda kadrovska stiska je eden večjih razlogov za takšne zamude. Ker se bo večje število higienikov upokojilo, lahko nastane popoln kaos.

Na območju Celja odvoz kadavrov opravlja VHS regionalna enota Celje, ki pa ji že dlje izrazito primanjkuje kadra, opozarjajo na veterinarski fakulteti. Določena časovna obdobja je imela omenjena enota od možnih petih na razpolago zgolj enega samega veterinarskega higienika. »Poleg nezasedenih delovnih mest je poleti, ko je prav zaradi visokih temperatur potreben še krajši čas prevzema kadavra, zaradi letnih dopustov le še dodaten izpad zaposlenih,« so pojasnjevali.

VHS enota Celje je sicer že večkrat neuspešno objavljala razpise za prosto delovno mesto veterinarskega higienika, vendar nanje ni prijav ali pa prijavljeni kandidati po opravljenem razgovoru, na katerem se seznanijo z višino plačilnega razreda, delovno mesto pri priči zavrnejo.

Ta fotografija je iz Nepala. Če bi se tako strašljiv prizor zgodil v Sloveniji, bi imeli zaradi pomanjkanja veterinarskih higienikov nepremostljiv problem. FOTO: Afp

Pri pobiranju naročil poginulih živali na terenu omenjenim enotam zato pomagajo tudi veterinarski higieniki iz drugih regionalnih enot, če je to le mogoče in nimajo povečanega števila naročil na svojem terenu. »Seveda to ni rešitev, ki bi lahko učinkovito preprečila zamude pri odvozih poginulih živali,« so še odgovorili pristojni, ki predvidevajo, da bodo v prihodnjih letih nastajale še daljše zamude pri odvozih kadavrov tudi v drugih regijah Slovenije.

V naslednjih letih naj bi se upokojilo večje število veterinarskih higienikov. Novozaposlenih pa predvsem iz zgoraj navedenega razloga ne bo mogoče dobiti.

Nujno izboljšati razmere

Za učinkovito delovanje VHS bi bilo po mnenju pristojnih na veterinarski fakulteti nujno celovito urediti izboljšanje delovnih razmer zaposlenih vključno z ustreznim plačilom za opravljeno delo, saj bo le na tak način mogoče pridobiti nove zaposlene, a tudi za tiste v odhajanju. »Za vzpostavitev tega pa Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani potrebuje tudi posluh pristojnih državnih resorjev. Začele so se že aktivnosti v smeri pozivov po spremembi zakonodaje na področju cestnega prometa, in sicer v delu, kjer bi se veterinarskim higienikom zagotovil varen odvoz povoženih živali s cest,« so še dodali.

S predlogom so medtem že seznanili pristojno ministrstvo za infrastrukturo in le upajo lahko, da bodo pri spremembah zakonodaje upoštevali njihove predloge.