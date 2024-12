Na obtožbe o brutalnem napadu se je odzval Černoga: Ruparja označil za lažnivca

V soboto se je predsednik zunajparlamentarne stranke Glas upokojencev Pavel Rupar znašel v izolski bolnišnici, kot je dejal sam, zaradi močnega udarca v glavo. Napadalec naj bi bil nekdanji podpredsednik stranke Igor Černoga.

Kot je na družbenem omrežju zapisal Rupar, je pri tem dobil »rahel pretres, poškodbo ličnice in ustnice«, čeprav so mnogi Ruparjevi kritiki dvomili, da se je napad res zgodil. Tudi 65-letni Černoga se sprva na obtožbe ni želel odzvati, češ da je za to »škoda besed in črnila«, a si je očitno premislil in v naše uredništvo poslal izjavo, v kateri je navedel, da »obtožbe Pavla Ruparja, da naj bi ga fizično napadel ter huje poškodoval, ne držijo in jih odločno zavračam kot čisto izmišljotino in laž«.

Želi ga diskreditirati

»Moram povedati, da so vse te njegove laži in obtožbe, ki se vlečejo že od 24. septembra, plod njegove pokvarjenosti in fantazije z edinim ciljem, da me pred javnostjo diskreditira in mi umaže ime,« je še zapisal nekdanji boksar.

Černoga je pojasnil, kaj se je dogajalo minulo soboto, ko naj bi Ruparja napadel. »V soboto, 30. novembra, se je točno ob 10. uri in osem minut omenjeni Rupar peljal zelo počasi v svojem osebnem vozilu mercedes mimo moje hiše in jo s telefonom snemal. Ta podatek sem dobil šele popoldan od soseda, ki mi je dogodek opisal in povedal, da je voznika prepoznal kot Pavla Ruparja. V avtomobilu je bil sam. Preveril sem posnetke kamere, ti so sosedove besede potrdili,« je še zapisal Černoga ter dodal, da je to vse, kar ima povedati v zvezi z »lažnivimi obtožbami« Pavla Ruparja.