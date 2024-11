V stranki Glas upokojencev naj bi zavrelo. Rupar: Dobil sem udarec v obraz

Že nekaj časa trajajoči spor med predsednikom zunajparlamentarne stranke Glas upokojencev Pavlom Ruparjem in nekdanjim podpredsednikom stranke Igorjem Černogo je dobil novo nadaljevanje. V stranki namreč trdijo, da je Černoga danes Ruparja napadel in ga udaril v obraz. Nekateri Ruparjevi kritiki pa dvomijo, da je do napada sploh prišlo.

Rupar je danes na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je »dobil udarec s pestjo v obraz od profesionalnega boksarja, ki je izgubil živce«, ker se je peljal mimo njegove hiše. »Imam rahel pretres,« je zapisal in dodal, da je obiskal bolnišnico Izola.

Kot so sporočili iz stranke Glas upokojencev, je Ruparja napadel njegov nekdanji najožji sodelavec v društvu in stranki. Na družbenem omrežju X pa so zapisali, da mu je poškodbo ličnice in ustnice povzročil Igor Černoga.

Gre za nekdanjega podpredsednika stranke Igorja Černogo, sicer 65-letnega nekdanjega boksarja, za katerega je Rupar sredi oktobra napovedal, da je eden od treh vidnih članov, ki so jih izključili iz stranke. Medtem Černoga v svojih zapisih na družbenih omrežjih trdi, da je še vedno polnopravni član stranke. Omenjena sta torej že nekaj časa v sporu, na družbenih omrežjih pa sta si izmenjala že precej ostrih besed. Na enega od zapisov o domnevnem napadu je Černoga zapisal le: »Škoda besed in črnila«.

Rupar je na Facebooku zapisal tudi »Prijava policiji«, iz česar gre sklepati, da je ali bo napad prijavil, a na Policijski upravi Koper za STA tega niso potrdili. Kot so povedali, na policijski postaji v Piranu danes niso prejeli nobene prijave o kakšnem podobnem dejanju.

Zapisal je tudi, da je vse posneto, a na objavljenem posnetku Černoge ali udarca ni videti. Je pa iz videnega sklepati, da Rupar, ki ga sicer tudi ni videti v obraz, sedi v avtomobilu, kot je zapisal tudi sam, in iz njega snema.

V izvršilnem odboru in svetu stranke medtem dogodka, kot kaže, ne razumejo v luči spora članov stranke, pač pa kot napad na vse, za kar se kot stranka borijo.