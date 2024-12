Po incidentu globoko pretresena: To ni le napad na posameznika, temveč na vse

Že nekaj časa trajajoči spor med predsednikom zunajparlamentarne stranke Glas upokojencev Pavlom Ruparjem in nekdanjim podpredsednikom stranke Igorjem Černogo je dobil novo nadaljevanje. Kot smo včeraj pisali, v stranki trdijo, da je Černoga Ruparja napadel in ga udaril v obraz. Nekateri Ruparjevi kritiki pa dvomijo, da je do napada sploh prišlo. Rupar je na družbenem omrežju Facebook zapisal, da je 'dobil udarec s pestjo v obraz od profesionalnega boksarja, ki je izgubil živce', ker se je peljal mimo njegove hiše. »Imam rahel pretres,« je zapisal in dodal, da je obiskal bolnišnico Izola .

Globoko pretreseni, a odločni, da se zoperstavimo nasilju na predsednika, stranko in upokojence

»Izvršilni odbor in Svet stranke Glas upokojencev sta danes globoko pretresena zaradi novic o nasilnem napadu na našega predsednika Pavla Ruparja, ki se je zgodil v Portorožu s strani nekdanjega njegovega najožjega sodelavca v društvu in stranki. Ta nezaslišani dogodek ni le napad na posameznika, temveč na vse, za kar se kot stranka borimo – pravice upokojencev, socialno varnost, dostojanstvo vsakega človeka ter družbo brez nasilja.

Pavel Rupar ni le predsednik stranke Glas upokojencev in društva Inštitut 1. oktober. Je srčni in predani glas tistih, ki pogosto ostajajo neslišani – Glas upokojencev, ranljivih skupin, borcev za dostojno življenje in socialno pravičnost. Njegovo neomajno prizadevanje za pravičnost je vodilo za našo stranko, da ostajamo trdna opora ljudem, ki potrebujejo podporo in zaščito.

Napad na Pavla Ruparja je zato napad na vse, ki verjamemo v vrednote dostojanstva, miru in solidarnosti.

Še posebej nas ta dogodek spominja, kako pomemben je naš boj proti vsakršnemu nasilju – bodisi fizičnemu, psihičnemu ali družbenemu. Prav tako opozarja na nujnost, da kot skupnost zavrnemo nasilje tudi v najbolj skrajnih oblikah, kot je evtanazija, ki jemlje temeljno pravico – pravico do življenja. Stranka Glas upokojencev se bo še naprej neomajno zavzemala za pravice do dostojanstvenega življenja, ustrezne socialne varnosti ter proti vsakršni obliki nasilja in prezira do človeka.

Pavlu Ruparju izražamo iskreno podporo, spoštovanje in zahvalo za njegovo delo, ki je navdih vsem nam. Zavedamo se, da ta dogodek prinaša bolečino, vendar hkrati še večjo odločnost, da kot stranka nadaljujemo njegovo poslanstvo.

Pozivamo pristojne organe, da nemudoma raziščejo okoliščine napada in storilce privedejo pred pravico. Hkrati apeliramo na vse državljane, da gradimo družbo spoštovanja, dialoga in sočutja. Naj nas ta tragičen dogodek opomni na odgovornost, ki jo imamo drug do drugega – da ustvarjamo svet, kjer se lahko vsak človek počuti varen in spoštovan.

Pavlova neomajna predanost bo ostala naš kompas. Skupaj z njim bomo vztrajali pri gradnji boljše prihodnosti, v kateri bodo dostojanstvo, pravičnost in varnost temeljne pravice popolnoma zapostavljenih upokojencev ter vsakega posameznika,« so zapisali v sporočilu za javnost v imenu sveta stranke in izvršilnega odbora stranke Glas upokojencev.