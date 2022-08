Na naših cestah zastoji in kolone

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste je zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga štiri kilometre. Predor zaradi varnosti občasno zapirajo v obe smeri. Zaprt je tudi uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko Goro je možen izvoz Lesce. Iz smeri Avstrije proti Sloveniji je kolona dolga tri kilometre.

Promet je upočasnjen na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki.

Zastoji so tudi na cestah Šmarje–MP Dragonja, Seča–MP Sečovlje ter Lesce–Bled.

Okvara vozila je na primorski avtocesti za Postojno proti Ljubljani.

Zaprt je počasni pas zaradi okvare vozila na dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani.

Osebna vozila čakajo pri vstopu v državo na mejnih prehodih Dragonja, Gruškovje in Obrežje eno uro in pol, na mejnih prehodih Sečovlje in Starod do eno uro ter na mejnih prehodih Metlika, Jelšane, Zavrč in Sočerga do pol ure. Prav tako osebna vozila čakajo pri izstopu iz države na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje do eno uro ter na mejnih prehodih Jelšane in Starod do pol ure. Avtobusi čakajo na mejnem prehodu Obrežje pri vstopu v državo dve uri.

Do 22. ure velja omejitev prometa za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 tone.

Zaradi prireditve bo cesta Krško-Brežice v Krškem zaprta do 15. ure, štajerska cesta v Ljubljani pa bo zaprta med 9. in 14. uro, med krožiščem Tomačevo in križiščem s Kranjčevo ulico.

Popolne zapore so na cesti Velenje–Slovenj Gradec pri Paki pri Velenju do 20. ure, na Alpski cesti v Lescah do 22. 8. in na cesti Kamnik–Mengeš pri odcepu za Šmarco do torka ,23. 8., predvidoma do 21. ure.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.