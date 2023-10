Na nacionalki verniki spet brez nedeljske maše: Tisti, ki plačujemo RTV, smo tudi rimokatoliki

Že drugič v roku dveh tednov se je zgodilo, da na prvem programu TV Slovenija ni bilo dopoldanskega neposrednega prenosa maše iz bazilike Marije Pomagaj na Brezju, je poročala Družina.

Programska svetnica v Svetu RTV SLO, ki zastopa registrirane verske skupnosti v državi, predstavnica Evangeličanske cerkve dr. Klaudija Sedar je za omenjeni medij sporočila, da je tehnika v nedeljo »kot že zadnjič, znova zatajila, kar je onemogočilo neposreden prenos maše z Brezja«. Obžaluje, da se je to ponovilo in upa, da se bodo tehnične težave uredile. Sodeč po zapisu nekdanjega direktorja nacionalke Uroša Urbanije, doslej teh težav ni bilo. »Res nenavadno – v času mojega mandata se ni zgodilo niti 1x, da bi takole tehnika zatajila. Sedaj se to dogaja na 14 dni. Ampak očitno samo pri prenosu bogoslužij. Niso najbolj tehnike vešči tile specialisti iz @strankalevica v vodstvu @rtv.«

»Višja Sila 100%! Mašo imamo na GOLD TV vsako nedeljo tudi ob 10. uri in ob 19. uri kot čez teden vsak dan,« pa so nekateri verniki razkrili rešitev v komentarjih. »Tisti, ki plačujemo RTV, smo tudi rimokatoliki … Koliko je bolnikov in ostarelih, ki jim prenos sv. maše ogromno pomeni!« opozarjajo gledalci.

RTV Slovenija sicer s prenosi bogoslužij in slovesnosti v širši kulturni prostor umešča obredje in simboliko, ki je skozi zgodovino sooblikovala slovensko kulturo.