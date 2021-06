Na meji s Hrvaško čakalna doba med eno in dve uri (FOTO)

A2/E61, Karavanke - Ljubljana, priključek Jesenice - zahod, Hrušica. FOTO: Darsova Cestna Kamera

Potem ko so v številnih evropskih državah v tem tednu imeli dela prost dan zaradi praznika in so mnogi odpotovali na Hrvaško, se v sobotnem popoldnevu pozna vračanje iz Hrvaške. Na mejnih prehodih med Hrvaško in Slovenijo so namreč precej dolge kolone.Tako prometno-informacijski center poroča o čakalnih dobah na mejnih prehodih Gruškovje (2 uri), Obrežje, Starod in Vinica (po 1 uro).Prav tako nastaja vse daljša kolona pred mejnim prehodom Karavanke. » Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 3 kilometre. Vozniki namenjeni proti Kranjski Gori lahko uporabijo že izvoz Jesenice vzhod, Lipce,« sporočajo na prometno-informacijskem centru.