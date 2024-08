Na ljubljanskih cestah nove optične ovire, imenujejo se »zmajevi zobje«

Če ste se v zadnjem času zapeljali po Obvozni cesti in prenovljenem odseku ceste v Srednjih Gameljnah, ste na tleh zagotovo opazili nenavadne oznake. Kot so pojasnili na Mestni občini Ljubljana gre za optične ovire, ki se imenujejo »zmajevi zobje«, so zapisali v objavi na facebooku.

»Zrisali smo talne optične ovire, imenovane - gre za niz kvadratov ob robni in sredinski črti na vozišču, ki spominjajo na odtis zob.«

Dodali so, da je to ukrep, s katerim želijo doseči nižje hitrosti vozil in vzpostaviti varnejše razmere za prehajanje pešcev. Ukrep so izvedli na pobudo ČS Posavje. »Ureditev najdete na Obvozni cesti in na prenovljenem odseku ceste v Srednjih Gameljnah. Na teh lokacijah je namreč veliko pešcev, tekačev in kolesarjev, ki območje uporabljajo predvsem za športno rekreacijo in sprehode, zato želimo z ukrepom voznike motornih vozil dodatno opozoriti na njihovo prisotnost«.