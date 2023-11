Na Kredarici občutek mraza -30 stopinj, v nedeljo možna snežna ploha (FOTO)

Meteorologi so za konec tedna napovedali prodor hladne morske polarne zračne mase iznad območja Severnega morja in Skandinavije proti srednji Evropi, Alpam in Balkanu. Prva hladna fronta je Slovenijo prešla v pretekli noči s petka na soboto, kjer so na Kredarici ob sedmi uri zjutraj izmerili kar -14 stopinj Celzija.

Ob vetru s sunki blizu sto kilometrov na uro je bil na Kredarici občutek mraza kar -30 stopinj Celzija, pravijo na portalu Meteoinfo Slovenija.

Ohladitev je še posebej izrazita v visokogorju, kjer je v primerjavi z jutri poprej nižje kar za okoli 15 stopinj, čez dan pa se bo še nekoliko ohladilo.

Kot poroča Agencija RS za okolje (Arso) bo čez dan pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na severu lahko nastane kakšna manjša snežna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 11 stopinj Celzija.

V nedeljo možna manjša snežna ploha

V noči na nedeljo se bo od severa prehodno spet pooblačilo. Veter bo ponehal. Možna bo kakšna manjša snežna ploha, a bo količina padavin majhna. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, ob morju okoli 1 stopinja Celzija. V nedeljo čez dan bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

Obeti

V ponedeljek bo oblačno. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bo na zahodu in jugu začelo rahlo deževati. Padavine bodo v noči na torek zajele večji del Slovenije. V zatišnih alpskih dolinah bo lahko snežilo do nižin. V torek dopoldne bodo padavine od zahoda ponehale, oblačnost pa se bo trgala. Topleje bo.