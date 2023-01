Na Koroškem ponekod še vedno brez elektrike in s pogojno prevoznimi cestami

Cestne službe na Koroškem nadaljujejo s pluženjem in čiščenjem cest. Okoli 15. ure so se delavci enote Voc Koroška prebili do prelaza Radelj, cesto iz Slovenj Gradca proti Kopam bodo širili v sredo, prav tako se bodo po napovedih v sredo prebili še do Ribniške koče, je povedal vodja enote Voc Koroška Aleksander Celan.

Na cesti od Radelj ob Dravi proti mejnemu prehodu na prelazu Radelj je bilo ogromno podrtih dreves, zato je bila cesta v ponedeljek in danes zaprta. »Do prelaza smo se prebili danes okoli 15. ure,« je povedal Celan.

Uradno je, tudi po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste, še vedno zaprta cesta iz Slovenj Gradca proti smučišču Kope. A je po Celanovih besedah sicer prevozna, vendar je preozka, zato bodo v sredo cesto širili še s snežno frezo.

»Ostaja pa še zaprta cesta Ribnica na Pohorju-Ribniška koča, danes smo se prebili do planinske koče Pesnik, jutri pa nadaljujemo proti Ribniški koči do parkirišča. Ostale državne ceste na Koroškem so normalno prevozne,« je povedal vodja cestno-vzdrževalne baze Voc Koroška Celan, ki je tudi vodja poslovne enote Voc Koroška, ki spada pod okrilje družbe Voc Celje.

Na prelazu Radelj 70 cm snega, na Kopah skupno en meter

Po Celanovih podatkih je na prelazu Radelj okoli 70 centimetrov snega, na Kopah ga je skupno en meter, podobno je na Ribniški koči. Koncesionar Voc Celje sicer na Koroškem pluži 256 kilometrov državnih cest.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste sta zaradi odstranjevanja snega in podrtega drevja na Koroškem poleg omenjene še naprej zaprti tudi cesta Solčava-Črna na Koroškem na odseku Koprivna-Sleme in cesta Dravograd-Trbonje.

Šola na Ojstrici zaprta tudi v sredo

Medtem se nadaljuje tudi pluženje hribovskih občinskih cest. To je tudi razlog, da bo po napovedih tudi v sredo za učence zaprta šola na Ojstrici, ki je podružnična šola OŠ Neznanih talcev Dravograd, pouk pa bodo izvajali na daljavo.

Še vedno je ponekod na Koroškem prekinjena tudi oskrba z električno energijo. Opoldne, ko je bilo na celotnem območju Elektra Celje skoraj 2000 odjemalcev brez elektrike, je bilo na Koroškem brez elektrike še 372 odjemalcev Elektra Celja, in sicer na širših območjih Remšnika, Vuhreda, Vuzenice in Dravograda.

Po zadnjih podatkih Elektra Celje je bilo ob 14.15 na celotnem območju, ki ga pokriva to podjetje, brez električne energije še 1044 odjemalcev.