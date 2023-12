Na konju tudi sedemletnik

V torek, na god sv. Štefana, prvega mučenca in zavetnika živine in konj, je potekal tradicionalni blagoslov konj po številnih krajih. Sveti Štefan, ki je pred mnogimi stoletji nadomestil starodavnega slovanskega boga živine Velesa, je pri nas že od nekdaj eden bolj priljubljenih svetnikov.

Blagoslov konj ob njegovem godovanju prvič omenja rokopis iz Triera v Nemčiji iz 10. stoletja, na slovenskih tleh pa je o tem obredu v Nevljah pri Kamniku in na Kranjskem prvi poročal polihistor Janez Vajkard Valvasor.

Najmlajši jezdec je bil sedemletni Lounas Gubanec iz vasi Grad.

Tako je bilo v torek tudi na 748 metrov visoki Štefanji gori pod Krvavcem, kjer je Konjeniško društvo Krvavec Cerklje s prizadevnim predsednikom Antonom Gubancem na čelu​ že 32. pripravilo blagoslov konj. V lepem sončnem vremenu se ga je udeležilo kar 42 konjenikov, največ iz vasi pod Krvavcem. Med udeleženci je bila prvič Mateja Guzelj iz Škofje Loke, Janez Glastovec z Zgornjega Brnika je pripeljal na konju petletnega vnuka Nejca, z njim pa je bila tudi hčerka s svojim konjem. Andrej Kuralt iz Dvorij je pripeljal vnukinji Evo in Ajdo. Najštevilnejša je bila štiričlanska družina Janija Jagodica s Šenturške Gore. Najmlajši udeleženec, ki se je povzpel s konjem do cerkve, pa je bil sedemletni Lounas Gubanec.

Skupina pred kmečkim turizmom Pri Mežnarju na Štefanji gori.

Konjeniki so morali premagati 330 metrov višinske razlike iz Dvorij do cerkve.

Konje je blagoslovil cerkljanski župnijski upravitelj Martin Leban, ki je jahačem zaželel varno ježo: »Blagoslov pomeni, da se zavedamo, da nobena stvar v našem življenju ni sama po sebi umevna.«

Pred blagoslovom konj je bila sv. maša v obnovljeni podružnični cerkvi sv. Štefana (748 m). Veliko ljudi se je na Štefanjo goro pripeljalo z osebnimi avtomobili iz različnih krajev Gorenjske. Veliko pohodnikov, več kot sto, pa je prišlo peš iz okoliških vasi ter tudi iz Preddvora in Šenčurja.

Ob blagoslovitvi je Konjeniško društvo Krvavec Cerklje udeležencem podelilo oglavke za konje. Za vse so pripravili pogostitev na piknik prostoru Pr' Kozuc v spodnjem delu vasi, kjer so za hrano skrbeli kuharji Rajko Sršen, Franc Štirn in Rado Ropret. Sponzorji blagoslova so bili Kmetija in mesarija Darko Kepic, Apartmaji Gubanec in Prostor za piknike Pr' Kozuc.