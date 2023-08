Na festivalu ob Zbiljskem jezeru je tri dni zažigal ameriški Divji zahod (FOTO)

Minuli konec tedna so se ljubitelji ameriškega Divjega zahoda in country glasbe lahko udeležili festivala Wild West Fest on Fire. Pripravili so ga ob Zbiljskem jezeru, ki mu ob poplavah zajezena reka Sava ni prišla do živega.

Wild West Fest on Fire spada med največje tovrstne dogodke na stari celini. Letošnja izvedba tega festivala je od petka do nedelje ob jezero privabila množice navdušenih plesalcev, ki v vrstah ter s pravimi kavbojskimi škornji in klobuki plešejo ob napevih ameriškega countryja. Petkov večer je bil tako namenjen slovenskim glasbenim izvajalcem, ki se spogledujejo s to ameriško zvrstjo. V hladu jezera so številno občinstvo zabavali Milan Pečovnik - Pidži, Rok Ferengja in Rok'n'Band ter Andrej Šifrer s skupino The Riverbend.

Ples v vrstah je pri nas zelo priljubljen.

»Poskušamo združiti vse, kar je povezano z ameriško kulturo, na enem mestu, od glasbe in plesa do hrane in delavnic, poleg tega je na festivalu še cel kup dodatnih aktivnosti. Imamo celo konjeniški program,« je povedal Boštjan Tacol, eden od organizatorjev festivala Wild West Fest on Fire.

Na kraft pivo niso pozabili

Pri delu smo lahko opazovali kuharske mojstre iz tujine, spoznavali delavnice country plesov, plesno šolo, plesna tekmovanja in predstavitve ameriških vozil, najpogumnejši so se lahko spopadli z jahanjem mehanskega bika ali se odločili za jahanje konjev, pripravili so animacijo za otroke, poleg tega pa še prodajo kavbojskih izdelkov, med drugim škornjev in klobukov, športni navdušenci so se pomerili v metu lasa in podkev, brez hrane z žara pa tudi ni šlo. Pripravili so mednarodno tekmovanje v peki, delavnice peke na žaru in pripravljanja pravega ameriškega žara BBQ ter tematsko ponudbo hrane in slovenskega kraft piva.

Prijazni nasmeh za nov klobuk

»Leta 2016 smo na Ježici v Ljubljani organizirali prvi country festival. Izpeljal sem ga skupaj z Davidom Prestorjem, ki je vodja country plesne šole Wild West. Takrat je bil poudarek na plesu, plesnih delavnicah in koncertih, po prvem festivalu pa smo že ugotovili, da je bil prostor premajhen. Iskali smo večji prostor, hkrati pa smo spoznali, da se je v istem letu ob Zbiljskem jezeru odvilo prvo tekmovanje v BBQ v Sloveniji, ki ga je organiziralo BBQ društvo Slovenije. Odločili smo se, da naslednje leto stopimo skupaj in začnemo organizirati združena country in BBQ festivala na Zbiljah pod imenom Wild West Fest on Fire. Pet zagnanih fantov nas je, ki skrbimo za program in da vse poteka v najlepšem redu. Sodelujejo še Aleš Omejc, ki prevzema največji del organizacije, David Prestor je zadolžen za plesni del, Peter Hajdu in Milan Stepanovič pa skrbita za vse, kar je povezano z BBQ, torej za tekmovanje in gostinstvo. Jaz sem zadolžen za glasbo in ameriške avtomobile ter za stike z mediji. Predvsem nas najbolj veseli dejstvo, da se ljudje vračajo. Veliko je tudi obiskovalcev iz tujine, ki si obujejo kavbojske škornje in na glavo poveznejo klobuk. Vzdušje na festivalu je izjemno, veliko je pozitivne energije, ljudje so nasmejani in dobre volje, to nas najbolj veseli,« je poudaril Tacol.

Izbira novih škornjev ni bila lahka.

Sodelovala tudi domača Wild West plesna šola,

Med obiskovalci je veliko ljubiteljev country plesov, pri katerih plesalke in plesalci nastopajo v vrstah. Tokrat so se pod velikim šotorom pod strokovnim vodstvom učili novih korakov. Vsaka posamezna skladba dobi bolj ali manj zahtevno koreografijo, torej kombinacijo korakov in gibov. Na festivalu je sodelovala tudi domača Wild West plesna šola, ki ima 600 aktivnih in več kot tisoč občasnih članov. »Vsako leto se število ljubiteljev tovrstnega plesa povečuje,« je povedal David Prestor, vodja plesne šole Wild West. »To nas zelo veseli, saj so plesalke in plesalci naše glavno občinstvo. Plesi v vrstah so zelo priljubljeni, naša plesna šola pa na zelo pozitiven način privablja nove plesalke in plesalce.«

600 članov ima plesna šola Wild West.

Predstavili so se tudi ameriški quarter konji. Pravijo, da je to najštevilnejša pasma na svetu, njene predstavnike najdemo na vseh celinah. »Desetletja skrbne selekcije so quarter konja izoblikovala v delovnega konja s stabilnim karakterjem, ki se še posebno izkaže pri delu z živino,« so povedali v slovenski rejski organizaciji, ki je uradno mednarodno priznana podružnica ameriškega združenja quarter konja s sedežem v Teksasu. »Njegova vsestranskost ga je pripeljala v tekmovalne arene, pogosto pa svoje mesto najde tudi kot družinski konj. V Sloveniji ga organizirano vzrejamo od leta 1998, danes pa je pri nas že več kot 600 konj. Z njimi tekmujemo v različnih western disciplinah.«

Mehanski bik je bil močnejši.

Mojstri za BBQ, pravi ameriški žar

Brez konjev ne bi osvojili Divjega zahoda.

Metanje podkev

Navdušeni nad tatuji