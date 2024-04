Na osnovni šoli odjeknili streli! Policija svari okoliške prebivalce

Po streljanju v osnovni šoli na Finskem je bilo več ljudi ranjenih. Policija je bila ob 8.08 po britanskem času poklicana na incident v osnovni šoli Viertola v Vantai, potem ko so sporočili, da je bilo izstreljenih več strelov. Trije otroci so ostali ranjeni. Policisti so potrdili, da so osumljenca pridržali.

Številni učenci naj bi se med napadom skrili, drugi pa so staršem po telefonu povedali, da so bili priča temu, kar se je zgodilo. Oboroženi policisti so trenutno na prizorišču skupaj z drugimi pripadniki reševalnih služb.

Očividci so za finsko javno radiotelevizijo YLE povedali, da sta dve reševalni vozili zapustili prizorišče. Šola ima okoli 800 učencev, starih od 7 do 15 let in 90 zaposlenih. Nahaja se v kompleksu, ki nudi tudi posebne izobraževalne ure, poroča mirror.co.uk.

Incident še vedno preiskujejo

Incident na osnovni šoli še vedno preiskujejo, več podrobnosti o napadu za zdaj niso izdali. Okoliške prebivalce je policija ob tem prosila, naj se izogibajo območju in ostanejo v svojih domovih, neznancem pa ne odpirajo vrat.