Na državni razstavi govedi: najbolj ta prava rjava je Berny 61 (FOTO)

Resa, Hortenzija, Silva, Dora, Mici, Zofija, Bimba, Miška, Drava, Švedska, Burja, Komenda, NG Chelsea 16, Simka, Maca, Sari, to je le nekaj imen krav, ki so jih rejci na ogled postavili v nedeljo. Pod Trško Goro v Novem mestu je na Kmetijski šolo Grm Novo mesto – Centru biotehnike in turizma potekala 7. državna razstava govedi rjave pasme Slovenije.

97 glav živine so ocenili.

»Rjava pasma je v svetovnem merilu najstarejša. Velja za mlečno pasmo, ki je v Sloveniji prisotna že več kot 200 let. V tem trenutku premoremo več kot 8000 glav govedi z rodovnikom, precej več pa brez. Pasma je prisotna po vsej Sloveniji, najbolj na Dolenjskem in Krasu, saj je odporna proti stresu in temperaturnim spremembam. Ima pa tudi najbolj čvrste parklje, iz črne roževine, zato je od vseh najbolj primerna za pašo. Za krave rjave pasme je značilno, da imajo izjemno bogato mleko z beljakovinami, njihovo mleko je najbolj primerno za sirjenje,« pojasni Tomaž Modic, predsednik Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije.

Rjava pasma je najstarejša na svetu, v Sloveniji je že več kot 200 let.

Več kot desetletje razstave ni bilo, zato je bilo tokrat zadovoljstvo toliko večje. Na Dolenjsko so pripeljali kar 97 govedi. Predno so šle v areno, da pokažejo svoj stas in vime, so jih pripravili, potem pa so jih rejci vodili pred pozorno oko avstrijskega sodnika. Ta je opazoval vsako potezo, vsak korak, nič mu ni ušlo. Govedo so v prvem delu tekmovanja razdelili v devet razredov, vsak od teh je dal prvakinjo, nato so izbrali najboljšo telico šampionko in najboljšo kravo z življenjsko prirejo nad 50.000 kg mleka, za piko na i pa razglasili najboljšo slovensko kravo v absolutni konkurenci.

Jan brez konkurence

Na koncu se je najbolj smejalo 29-letnemu kmetu Janu Modicu iz Matene pri Igu. Njegova krava Berny 61 je postala slovenska šampionka. »To mi pomeni veliko. Predvsem pa to, da smo na pravi poti pri selekciji, da izbiramo pravilne bike. Da smo danes tu, kjer smo, je zasluga tudi prednikov. Berny 61, rojena leta 2017, je krava korektnih oblik, je v dobri kondiciji in v najbolj primerni laktaciji za razstave. Trenutno je brez konkurence. Taka krava da okoli 45 litrov mleka na dan,« je ponosno povedal Jan, ki je pred tremi leti prevzel kmetijo od očeta Tomaža.

Vse je bilo pod kontrolo. FOTO: Drago Perko

Danes ima v hlevu 150 repov, pri delu mu pomagata partnerica Lucija in oče. Prva spremljevalka je postala krava Beti rejke Frančiške Rigler z Ortneka. Na razstavo je Beti pripeljala vnukinja, 14-letna Zarja, ki zelo rada pomaga očetu in bratu na kmetiji. Na tretje mesto pa se je zavihtela Bara 63, še ena krava iz hleva Jana Modica. Samo Jan in Frančiška sta bila edina na razstavi, ki sta v boj za naslove poslala po šest govedi, skupno je sodelovalo 48 rejk in rejcev iz vse Slovenije.

Jan Modic je zmagal tudi v kategoriji prvesnic (krav, ki so prvič imele telička), in sicer s kravo Nuha 47. V kategoriji krav z življenjsko prirejo nad 50.000 kilogrami mleka je slavila Beti (rejka Frančiška Rigler), zbrani pa so velik aplavz namenili najstarejši kravi Mirni 21, ki je doslej dala že 104.291 kilogramov mleka, njen lastnik je Bogdan Kuhar iz Ložnice pri Velenju.

Kraljica Viktorija

»Začel sem kot otrok, potem sem bil malce upornika, a sem se vendarle odločil za kmetijstvo: ker mi po eni strani omogoča solidno preživetje, po drugi strani pa svobodo, da sam odločam o svojem času, delam stvari, ki jih želim,« je razložil 30-letni Andrej Vidic iz vasi Podroje pri Šmartnem pri Litiji. V soboto je bil njegov trud poplačan: njegova Viktorija je postala šampionka med telicami. »Seveda sem vesel, pa tudi presenečen. Je pa zmaga potrditev, da gremo s selekcijo v pravo smer.« Andrej meni, da so Viktoriji v prid odločili skladna globoka postava, raven hrbet, lepe noge.

Avstrijski sodnik Radbod Natmessnig (desno) si je pozorno ogledoval slovensko robo.

»Pri ocenjevanju je pomembno, kakšen okvir ima žival, kako je velika. Pozoren je bil tudi na kapaciteto v prsih in kako globoka je. Globlja ko je, večjo kapaciteto vampa ima, zato lahko več poje in več proizvede. Pozoren je bil tudi na stanje vimena, kako je postavljeno, da ni preveč spuščeno,« nam je predsednik zveze rejcev rjave govedi Tomaž Modic pojasnil, na kaj vse je bilo pozorno sodnikovo oko. Medalje najboljšim je podelila 19-letna Alina Zupanc iz Vodruža pri Šentjurju, konec marca okronana za 16. mlečno kraljico Zelene doline Slovenije.

»Taka razstava je izjemno pomembna za živinorejce. Sploh v teh časih, ko širša javnost govedoreji ni naklonjena. A govoriti, da govedoreja ne spada v slovensko okolje, je tako, kot bi rekli, da ribe ne pašejo v potoke in reke,« pa je v svojem nagovoru povedal Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. »Vidi se rejski napredek, znanje. Vsi, ki so živino pripeljali, kažejo svoje znanje, ne samo v selekciji, ampak se pokaže tudi znanje preostalih strokovnih služb kot tudi znanje pri prehrani in oskrbi živali za dobrobit teh živali,« je dodal Žveglič.

Zarja je na razstavo pripeljala babičino kravo Beti.

»Problem je za vse kmete, kako se v teh zapletenih časih obdržati na svoji zemlji. Da ti ostanejo sredstva za investicije in razvoj in tudi zase. Vsi govorimo o dobrobiti živali, zelo malo se govori o dobrobiti kmetov, predvsem rejcev. Ki morajo biti pozorni kar 24 ur na dan. Mladi kmetje, mladi rejci, vsi univerzitetno izobraženi ljudje, znanje pijejo z vsega sveta in ga prinašajo v svoje okolje. Ni me strah za prihodnost. Bo pa problem nekje drugje, in sicer v višje ležečih okoljih in na težje obdelovalnih območjih, ko bo kmetovati nehala starejša generacija, ki danes kmetuje iz ljubezni, ker ima rada to zemljo,« je sklenil Žveglič. Rejci so ob slovesu namesto na svidenje uporabili kar svoj moto: Rjava je taprava!

Krave so imele kaj pokazati!