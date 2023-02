Na drugem tiru še ena kapelica sv. Barbare (FOTO)

Na prvem in najdaljšem predoru drugega tira so včeraj postavili kapelico svete Barbare, ki jo je blagoslovil pater Bogdan Knavs, njena botra pa je postala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Gre za drugo kapelico z zavetnico predorograditeljev na trasi drugega tira.

Doslej so delavci Kolektorja CPG in njihovih turških partnerjev izkopali skoraj 17 kilometrov cevi od skupaj 37,4 kilometra predvidenih predorov. Direktor družbe za gradnjo drugega tira Pavle Hevka je povedal, da dela potekajo zelo dobro. Dodal je, da so pri gradnji drugega tira doslej priznali za 9,5 milijona evrov podražitev, kar pa je manj od doseženih prihrankov, ki jih je za 17,4 milijona evrov.

Družba za izgradnjo drugega tira 2TDK predlaga skrajšanje roka gradnje novega tira med Koprom in Divačo za tri mesece, a kot je razumeti infrastrukturno ministrico, bi si ta želela še krajši rok. Tudi zato po njenih besedah novela investicijskega programa danes verjetno na vladi še ne bo sprejeta. Osnutek noveliranega investicijskega programa, ki še ni sprejet na vladi, namreč predvideva končanje gradbenih del konec junija 2026, Hevka je dejal, da bi dela lahko končali do marca istega leta. Trenutno veljavni investicijski načrt pa zaključek gradnje predvideva konec leta 2025.

Z leve: predsednik nadzornega sveta Kolektorja Stojan Petrič, direktor 2TDK Pavle Hevka in direktor Kolektorja CPG Kristjan Mugerli FOTOgrafiji: Leon Vidic

Na gradbišču dela sicer 1100 delavcev, do konca leta jih bo 2000, je še povedal Hevka, saj začenjajo betonirati notranjo oblogo in postavljati hidroizolacijo. Zaradi potresa se je v Turčijo vrnilo 58 turških delavcev, ki jih bodo nadomestili z novimi, je dodal.