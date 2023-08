Na brniškem letališču vladal kaos: Prejeli smo sporočilo, da letala ne bo

Konec tedna je bil za okoli 350 Slovencev v znamenju slabe volje. Pisali smo o tem, da je 180 Slovencev ostalo ujetih v počitniškem mestu Hurgada v Egiptu, saj so jim letalo večkrat prestavili z nedelje, ko bi se zgodaj zjutraj morali vrniti na Brnik, pa vse do torka, ko so se z nemalo težav le vkrcali na krov in odleteli domov.

Pot ni bila polna neprijetnih presenečenj le za tiste, ki so končevali počitnice ob Rdečem morju, ampak tudi za tiste, ki so se na dopust odpravljali iz Slovenije.

Kot so nam pisali bralci, bi morali v nedeljo odpotovati z Brnika proti Hurgadi, a letala kar ni in ni bilo.

»Mi smo eni izmed potnikov, ki bi morali z ETI-jem potovati v nedeljo v Hurgado. Dan pred odhodom smo dobili elektronsko sporočilo, da je polet prestavljen z 9.00 na 17.30 uro in naj se okoli 15. ure zglasimo na Brniku za check in za polet. Na poti na letališče smo prejeli novo sporočilo, da je prišlo do dodatne zamude in naj se ne odpravimo na Brnik. A mi smo že bili na poti. Na letališču je vladal kaos,« je uvodoma zapisal bralec Luka.

»Naposled so nam le javili, da je letalo prestavljeno za dva dneva«

Na letališču je bilo okoli 150 potnikov, ki so pripravljeni čakali na začetek počitnic, letala in predstavnikov agencije pa ni bilo od nikoder. »Letalsko osebje na Brniku nam je sporočilo, da je polet odpovedan in naj stopimo v stik z agencijo. Kar nekaj časa smo jih klicali, ko so nam le javili, da je letalo prestavljeno na torek.«

Čakajoči potniki so prosili agencijo, ali bi jim uredila polet prek katere druge letalske družbe, a so prejeli odgovor, da to ni mogoče.

Da ne bi imeli za dva dneva skrajšanih počitnic, naj bi si kar več potnikov na letališču rezerviralo polet s Turkish Airlines prek Istanbula, za kar so plačali okoli 300 evrov na osebo. V Hurgado so prišli ob 4. uri, sami pa so si tudi uredili prevoz od letališča do hotela, ki naj bi bil sicer vštet v ceno turističnega paketa prek agencije.

»V hotel smo prispeli okoli 6. ure, kjer smo doživeli še en šok. Receptor nam je dejal, da za nas nimajo sobe, ker bi morali priti v nedeljo in ne v ponedeljek. Skratka, začetek dopusta je bil povsem pokvarjen. Zdaj samo upamo, da se bomo lahko v Ljubljano vrnili na dan, ki je predviden za vrnitev,« je zapisal Luka.

Kaj odgovarjajo v agenciji?

Na turistično agencijo Eti Slovenija smo naslovili vprašanje, ali bodo ljudem, ki so bili za kakšen dan prikrajšani za dopust, vrnili delež vplačanega zneska. Bi agencija ljudem, ki so kupili dodatne letalske vozovnice prek drugega prevoznika, povrnila stroške? So bile odpovedi celotnega aranžmaja zaradi prestavitve poleta in ali so v tem primeru potniki upravičeni do povračila celotnega aranžmaja?

Z agencije, ki sicer že deveto leto organizira potovanja v Egipt, odgovarjajo, da v preteklosti do takšne ekstremne zamude ni prišlo.

V primeru izpada ali zamude poleta imajo potniki pravice, ki so urejene z evropskimi uredbami in konvencijami. »Vsako zahtevo za odškodnino bomo obravnavali individualno in v skladu z zakonodajo,« so nam odgovorili na zastavljena vprašanja. Ali bodo potniki, ki so prišli na dopust z dvodnevno zamudo, dobili vračilo sorazmernega deleža, tako še ni jasno.

»V primeru odpovedi rezervacije zaradi zamude imajo potniki v skladu z zakonom o varstvu potrošnikov pravico do povračila celotnega zneska aranžmaja. Potnikom, ki so svoje potovanje stornirali, so kupnine že bile nakazane oziroma bodo vrnjene v naslednjih dneh, skladno z zakonskimi roki,« pojasnjujejo.

O potnikih, ki so se odločili za drugo letalsko družbo, se bodo v agenciji skladno s predpisi posvetovali s pravno službo in jih obvestili o možnostih.

Do zamude poleta je prišlo zaradi nepredvidenega tehničnega razloga, pojasnjujejo. Kaj točno se je zgodilo, pa niso odgovorili.