180 Slovencev se je vrnilo iz Hurgade, a brez incidentov na letalu ni šlo (FOTO)

Pisali smo o neljubem dogodku iz počitniškega mesta Hurgada, od koder bi okoli 180 Slovencev moralo poleteti v Ljubljano v nedeljo zgodaj zjutraj, a so jim letalo vseskozi prestavljali do danes do 3. ure zjutraj, ko so se naposled le vkrcali. Slovenci so danes le srečno in varno pristali na Brniku, a pot je bila vse prej kot lahka. Kot so nam sporočili bralci, ni šlo vse po načrtu, na letalu pa je vladala zmeda.

Bralec Aleš in Boris sta nam pisala, kako se je zapletalo s prevozom nazaj v Slovenijo.

»Ob vrnitvi smo imeli let planiran v nedeljo ob 5. uri zjutraj, nakar so nam ga prestavili na 13. uro, nato na 19.15, da bi nas na koncu le obvestili, da je polet prestavljen na torek ob 3.15 zjutraj. V nedeljo zvečer smo se tako vrnili v sobe in podaljšali bivanje. Predstavniki agencije ETI na lokaciji niso imeli nikakršnih informacij o odpovedanem letu. Danes zjutraj smo se tako spet pripravili na let ob 3.15, a smo čakali na boardingu eno uro, češ da letalo ni bilo pripravljeno. Vkrcali smo se ob 4.20, kjer smo sedeli v letalu brez klime in vode vse do 6.45, ko je letalo torej po treh urah in pol čakanja naposled poletelo. Osebje letalske družbe Red Sea Airlines ni poznalo vzroka za čakanje, a menda pilota nista imela dovoljenja za let, zato smo čakali na druga dva,« je zapisal Boris.

Bralec Aleš nam je napisal, da so bile razmere v letalu, ko so čakali na vzlet, kaotične. »Ni šlo brez incidentov, razburjenja ...« Dodal je, da se je prava drama šele začela na letalu.

FOTO: Bralec

»Začelo se je povsem običajno s prevozom od hotela do letališča, oddajo prtljage, varnostne kontrole, skratka, nič nenavadnega. Ko je vse to bilo za nami, smo čakali na vkrcavanje, in tu se je začela prava drama. Sporočili so nam, da letalo ni očiščeno, zato smo vkrcavanje začeli z enourno zamudo. Ko smo se končno posedeli na svoja mesta, smo kmalu po zvočniku zaslišali obvestilo, da se bo polet prestavil za pol ure. Takih obvestil je bilo kar nekaj. Sprva je bil razlog, da kontrolni stolp ne dovoli vzleta, kasneje naj ne bi delovala klimatska naprava s polno močjo ... Nekaj potnikom nam je bilo slabo, ker klima res ni delovala na polno. Prosili smo osebje, če lahko povečajo moč klime, da bi bilo v letalu vsaj malo hladneje, ampak smo naleteli na gluha ušesa. Malo pozneje je ena izmed potnic doživela panični napad, tako da so jo pospremili na zunanje stopnice, kjer je pihal veter, da bi si vsaj malo opomogla. Za njo smo odšli tudi nekateri drugi potniki, da smo se lahko vsaj nadihali svežega zraka. Spraševali smo se, zakaj nas ne napotijo nazaj v čakalnico, kjer je klima, in nas vkrcajo, ko bo jasno, kdaj bo let. Glavni razlog za zamudo pa naj bi bilo čakanje dodatnega osebja in dveh pilotov. Ko so prišli, smo se lahko spet posedli na svoja mesta in končno odleteli proti domu.«

FOTO: Bralec

V turistični agenciji Eti Slovenija obžalujejo, da je prišlo do takšnega zapleta, a potovanja z letali so lahko tudi nepredvidljiva. Dejali so, da so potnikom omogočili podaljšanje bivanja v hotelih in da gostje ne bodo imeli dodatnih stroškov za nastanitev, prehrano in pijačo. Kljub temu pa nekateri gostje ostajajo razburjeni in jih zanima, kakšne so njihove pravice.

Na agencijo smo naslovili vprašanje, kako se bo obračunal turistični paket za potnike, ki so potovali v obratni smeri, torej iz Ljubljane proti Hurgadi, a so jim zaradi nepredvidenih okoliščin skrajšali potovanje za dva dneva. Namesto v nedeljo naj bi se odpravili na pot danes, torej je njihovo dopustovanje skrajšano za dva dneva. Na odgovor agencije še čakamo in ga objavimo takoj, ko ga prejmemo.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.