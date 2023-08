Na Blejskem jezeru bo poseben spektakel: ovekovečilo ga bo tudi sodelovanje Dončića

Bled ni več zgolj destinacija za ljubitelje narave, temveč postaja globalna znamka za vse košarkarske entuziaste. Navsezadnje so uspehi Luke Dončića čez lužo doprinesli k izjemnemu povpraševanju turistov po dragulju sredi srca Evrope. Dončić tako ni virtuoz le na košarkarskem igrišču – je ambasador, most med svetovi, legenda v nastajanju. In s to potezo, z vsakim metom na igrišču, z vsakim korakom v svojih čevljih piše zgodbo, ki je večja od košarke same.

Bled se tako počasi pripravlja na celodnevni košarkarski dogodek, ki bo 16. septembra, igrišče mednarodnega Grosbasketovega turnirja v košarki 3 x 3 pa bo zraslo na mirni gladini jezera in plavalo na vodi, medtem ko se bodo mladi košarkarski talenti potegovali za naslov najboljše ekipe. Dogodek bo spektakularno ovekovečilo tudi sodelovanje Luke Dončića in legendarne znamke Jordan, saj bo superga LUKA 2 LAKE BLED ime čarobnega slovenskega jezera ponesla v svet. Luka se je državi poklonil ne samo z imenom, temveč tudi z barvno paleto svetle polarne, škrlatne in raznovrstne modre barve. Slednje pa so v ameriški inštituciji športne obutve nadgradili z vsaj 20 odstotki recikliranega materiala in se tako še bolj zavezali k trajnosti, ki ji sledi tudi Slovenija.