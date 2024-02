Da kocke lego niso samo igrača, temveč gradnik, iz katerega lahko nastajajo prave kreacije, dokazuje razstava, ki so jo te dni odprli na Bledu. Tik ob obrežju jezera, v prostorih pod znamenito Kavarno Park, je na ogled na desetine likov in prizorov, sestavljenih iz več kot milijona znamenitih kock. Večina, kar 80 odstotkov razstave, je plod ustvarjalnega dela slovenskih ljubiteljev teh kultnih kock, poleg tega so razstavljeni tudi večji seti lego, ki jih lahko kupimo v trgovinah z igračami po vsem svetu. Znameniti The Beatles in njihova rumena podmornica FOTO: Špela Ankele Tu je, na vidnem m...