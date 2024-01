Mraz stiska Slovenijo: ste vedeli, kako lahko škodi vašemu zdravju

Mraz, ki je v zadnjih dneh zajel Slovenijo, je povzročil kar nekaj težav v prometu. Mnogi so po padcu na poledenelih pločnikih in cestah morali poiskati pomoč na urgenci, a NIZ opozarja, da lahko mraz škodljivo vpliva tudi na zdravje občutljivejših skupin prebivalstva. Da bi te težave preprečili ali omilili, so izdali priporočila.

Mraz najbolj prizadene starejše, otroke in nosečnice. Še posebej je škodljiv za bolnike z obolenji srčno-žilnega sistema, dihal, s sladkorno boleznijo, gibalno ovirane osebe, osebe z duševnimi motnjami in tiste, ki uživajo alkohol in druge psihoaktivne snovi, podhranjene. Mraz lahko tudi vpliva na osebe s socialno-ekonomskimi težavami, torej na brezdomce, socialno izolirane in ljudi z nizkim socialno-ekonomskim statusom. Vpliva lahko tudi na zdravje oseb, ki so dodatno izpostavljene nekaterim dejavnikom iz okolja.

Izpostavljenost mrazu povzroči pogostejše pojavljanje srčno-žilno bolezni, obolenj dihal, padcev in poškodb, podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Posredno lahko mraz zaradi neustreznega ogrevanja vpliva tudi na več zastrupitev z ogljikovim monoksidom.

NIJZ svetuje, da kadar so temperature izredno nizke, in še posebej, če piha veter, se zadržujemo v zaprtih prostorih, zunaj pa čim krajši čas.

Poleg tega dodajajo še:

Bodimo pozorni na tresenje zaradi mraza. To je pomemben znak, da telo izgublja toploto. Če tresenje ne preneha, se umaknemo v topel prostor.

Poskrbimo za varno ogrevanje in zračenje prostorov.

Pri ogrevanju na drva in premog, plin, odprtih kuriščih…, kjer je možno uhajanje dima v prostor, priporočamo uporabo alarmnih naprav za opozarjanje ob povišani koncentraciji ogljikovega monoksida

Poskrbimo, da bo dojenček primerno oblečen in pokrit in zagotovimo primerno temperaturo prostorov.

Če smo starejši od 65 let, redno preverjajmo temperaturo v svojem domu. Preverimo pri starejših sosedih in znancih, če so njihova stanovanja primerno ogreta.

Nikoli ne puščajmo otrok ali drugih oseb, ki ne morejo ustrezno poskrbeti zase, samih v parkiranem avtomobilu.

V mrazu ne nosimo majhnih otrok daljši čas v nahrbtniku, nosilki.

Poleg toplih oblačil svetujejo tudi zadostno uživanje hrane in pijače, saj telo za vzdrževanje temperature potrebuje veliko energije. Če imamo kronično srčno obolenje, povišan krvni tlak, astmo ali kronično obstruktivno pljučno bolezen, se izogibajmo telesnim naporom. Mraz pomeni dodatno obremenitev za srce in lahko povzroči poslabšanje astme in kronične obstruktivne pljučne bolezni. Priporočajo tudi izogibanje ledenim površinam. Hoja po ledu je izredno nevarna. Pogoste so poškodbe zaradi padca na poledenelih poteh, stopnicah in pločnikih. Poskrbimo, da so poti v okolici doma posute s soljo in peskom. Dogovorimo se o čiščenju snega.

NIJZ priporoča tudi previdnost pri uporabi električne odeje. »Uporabljajmo jo v skladu z navodili proizvajalcev in le, če je nepoškodovana. Nikoli je ne uporabljajmo hkrati z gretjem s pomočjo vroče vode (termofor ali plastenka z vročo vodo),« so še zapisali.