Malo pred osmo namerili –20 stopinj Celzija

Danes smo se znova zbudili v zelo mrzlo jutro. Na samodejni merilni postaji Nova vas Bloke so namerili kar –20, na Babnem Polju in v Zadlogu pa –18 stopinj Celzija. V Logatcu je bilo ob 7.50 –16. Na samodejnih merilnih postajah Iskrba in Marinča vas so namerili –15.

Kako kaže z vremenom?

Vremenoslovci napovedujejo, da bo danes sprva pretežno jasno in po nižinah marsikje megleno. Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od –1 do 5, na Goriškem in ob morju okoli 8 °C.

Ponoči bodo prehodno možne rahle padavine. Ob tem lahko ponekod za kratek čas pride do pojava poledice. Najnižje jutranje temperature bodo od –6 do 0, ob morju okoli 3 °C.

Jutri bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 12 °C.

Kaj nas čaka v sredo? Bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter. V noči na četrtek je možna kakšna kaplja dežja, v četrtek čez dan pa se bo povsod razjasnilo.

Kako pa je s temperaturami pri vas? Sporočite nam.