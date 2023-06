Motor ubil fotografa Tine Maze, še v soboto je navijal za Primoža Rogliča

Kako zelo tanka je nit med življenjem in smrtjo, priča vest o hudi prometni nesreči, o kateri so nas s celjske policijske uprave prvič obvestili v torek. Takrat je Božidar Pezdevšek, vodja Operativno-komunikacijskega centra na PU Celje, v poročilu zapisal, da je 29-letni voznik motornega kolesa zaradi nepravilnega prehitevanja čez dvojno neprekinjeno ločilno črto trčil v voznika osebnega avtomobila, ki je vozil pred njim in v križišču pravilno zavijal levo. Ostani takšen, kot si, tudi tam nekje med zvezdami. Voznik motornega kolesa je po trčenju padel po vozišču, motorno kolo pa je zdrselo l...