Moški v tangicah v ljubljanskem dijaškem domu razburili del javnosti (VIDEO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil posnetek predstave, ki jo je v Dijaškem domu Ivana Cankarja organizirala skupina umetnikov, združenih pod imenom House of Kunt. Predstava z naslovom Kunty Horror Show je gledalce navdušila, šlo je namreč za prav posebni spektakel s pridihom burleske in komedije ter elementi draga, hororja in komedije. Precej manj navdušenja je medtem posnetek požel na družabnih omrežjih, kjer so se podenj vsuli predvsem komentarji zgroženih uporabnikov.

Za nekatere umetniki, za druge iztirjenci

Naj na tem mestu pojasnimo, kaj je to drag, gre namreč za angleški izraz. Drag je umetniški performans, v katerem nastopajoči, v angleščini se imenujejo drag queen ali drag king, torej kralj ali kraljica preobleke, oblečejo razkošne ali ekstravagantne, tudi provokativne, bleščeče kostume, se močno naličijo in se prelevijo v lik, ki je običajno drugačen od biološkega spola nastopajočih. Prav to pa mnoge moti, tovrstne predstave pa se jim zdijo celo žaljive in neokusne.

Vplivnica Zala Klopčič, bolj znana kot članica Slovenske demokratske mladine, ki je posnetek delila na svojem profilu, je denimo prepričana, da bi vsak, ki se mu »to zdi normalno, potreboval strokovno pomoč«.

Z njo se je strinjalo precej spletnih uporabnikov, ki so naleteli na odlomek omenjene predstave, kjer so nastopajoči res nosili nekoliko pomanjkljiva oblačila. »Pod pretvezo kulture in umetnosti se razgalja vedno več iztirjencev, svoje bolne fantazije pa vsiljujejo še drugim,« se je denimo glasil eden od spletnih uporabnikov, medtem ko so se mnogi drugi vprašali, ali je bila predstava sploh primerna na dijake.

Dijaki so bili navdušeni

Slednje smo povprašali odgovorne v omenjenem dijaškem domu, kjer so med drugim navedli, da so bili dijaki nad dogodkom navdušeni, sicer pa so bili nanj povabljeni tudi zunanji gostje in bivši dijaki, dijakom pa so mentorji še pred predstavo pojasnili vsebino.

»Dijake je navdušil gledališki performans, ples, kostumografija ter kako so nastopajoči temo drugačnosti uspeli predstaviti v burleski. Menimo, da umetniški performansi, kot je drag, lahko igrajo pomembno vlogo pri spodbujanju kritičnega razmišljanja, razumevanja družbenih tematik in sprejemanja raznolikosti. Umetnost pogosto odpira prostor za razprave o kompleksnih temah, kot so identiteta, spol in družbene norme. Dogodek je bil dobro sprejet med dijaki, ki sodelujejo v ustvarjalnih dejavnostih, in je bil zanje predvsem umetniška izkušnja. Tovrstni dogodki so hkrati priložnost, da se mentorji in vzgojitelji z mladimi pogovarjamo o drugačnosti in njihovem doživljanju le te. Predvsem pa damo sporočilo, da je pri nas drugačnost sprejeta,« je še pojasnil pomočnik ravnatelja Dijaškega doma Ivana Cankarja Drago Pintarič.