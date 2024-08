Morska trava pomeni čisto morje

Podjetje Okolje Piran je na plaži v Portorožu namestilo informacijsko tablo, ki obiskovalce ozavešča o pomenu morskih travnikov. Tabla, pripravljena v sodelovanju z Zavodom YouSea, poudarja koristi morskih trav, ki jih mnogi zmotno dojemajo kot umazanijo.

Morski travniki, ki rastejo v plitvih obalnih vodah, so eni najbolj produktivnih ekosistemov, saj zagotavljajo hrano in zatočišče za številne morske vrste. Prav tako so nepogrešljivi za proizvodnjo kisika in so kazalniki dobre kakovosti obalnega morja. »Veliko gostov, ko opazi morsko travo, meni, da je morje umazano. To miselnost želimo spremeniti. Listi morske trave v morju in na obalah niso znak onesnaženja. Tako kot drevesa na kopnem tudi morske trave občasno odvržejo in obnavljajo svoje liste. Delavci na plaži pa jih vsako jutro pograbijo in poberejo,« so pojasnili v Okolju.

Morski travniki imajo izredne koristi. FOTO: Ciril Mlinar - Cic

Da bi se morali kopalci v morju razveseliti podvodnih livad, je prepričana tudi ustanoviteljica Zavoda YouSea Irena Fonda: »Morski travniki so habitat, v katerem živijo, se prehranjujejo in razmnožujejo mnoge vrste. Zato želimo z Okoljem Piran obiskovalce in domačine spodbuditi, da si nadenejo masko ter odkrijejo, koliko morskega življa se skriva med bilkami.«

Poleg tega da so morski travniki zibelke morskega življenja, zagotavljajo tudi številne okoljske in ekonomske koristi. Med drugim filtrirajo hranilne snovi in zmanjšujejo količino onesnaževal v morju, blažijo moč valov, njihove korenine pa stabilizirajo morsko dno in zmanjšujejo erozijo obalnih območij. Pomembno prispevajo k proizvodnji kisika in izboljšujejo kakovost zraka. V njih je življenjski prostor za številne morske organizme, ki so ključni za zdravo morsko okolje. Morske trave absorbirajo in shranjujejo ogljikov dioksid, kar pripomore k zmanjšanju toplogrednih plinov v ozračju.

Tabla pojasnjuje, da ne gre za umazanijo. FOTOGRAFIJI: OKOLJE PIRAN

Čisto in zdravo morje je tisto, ki v Portorož vsako poletje pritegne ljudi. Ti bodo lahko zdaj s pomočjo informacijskih tabel brez strahu raziskovali travnata območja na kopališču in se seznanili z življenjem pod vodo. Tablo bodo v kratkem dopolnili z zemljevidom lokacij morskih livad, kar bo olajšalo odkrivanje teh edinstvenih ekosistemov. Tisti, ki jim morska trava ni po godu, pa bodo lahko plavali na območjih, kjer travnikov ni.