Močan veter po Sloveniji odkrival strehe in ruval drevesa, številne težave tudi na cesti

Ponekod po državi znova veliko težav povzroča močan veter. Že ponoči je Dars zaradi močne burje v predoru Kastelec zaprl odsek avtoceste med priključkom Kastelec in priključkom Kozina v smeri Ljubljane. Ob 6.41 je na regionalni cesti Vipava–Podnanos, pri odcepu za Manče, občina Vipava, sunek burje prevrnil prikolico tovornega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina. Poškodovanih ni bilo.

Zaradi podrtih dreves so na pomoč gasilce klicali tudi iz Nove Gorice, Kanala, Brd in občine Miren - Kostanjevica. Ob 10.38 je v Krvavem Potoku na bencinskem servisu burja delno odtrgala pano, na katerem so cene goriv. Posredovali so gasilci PGD Materija, ki so pano s tehničnim posegom pritrdili na mesto.

Do 13. ure je bilo v občini Ajdovščina zaradi močnega vetra zabeleženih šest dogodkov, in sicer poškodovanje strešne obrobe oziroma kritine na treh stanovanjskih objektih in enem poslovnem objektu, deloma odtrgana streha na srednji šoli v Ajdovščini, na bencinski postaji pa je veter odtrgal kamionsko ponjavo. Na terenu opravljajo sanacijo poškodb gasilci GRC Ajdovščina in PGD Ajdovščina.