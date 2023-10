Močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa

Močan veter je preko dneva odkrival strehe in podiral drevesa. Močni sunki vetra so ponekod po nižinah dosegal hitrosti okoli 70 kilometrov na uro, v gorah pa preko 100 kilometrov na uro. Uprava RS za zaščito in reševanje je zabeležila 30 dogodkov, aktivirani pa so bili gasilci iz dvanajstih gasilskih društev.

Močan veter je preko dneva zajel občine Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Dobrova - Polhov Gradec, Ig, Selnica ob Dravi, Pivka in Muta. Ponoči bo veter oslabel, še poroča uprava.

Zaradi podrtega drevja so zaprte ceste čez prelaze Vršič, Korensko sedlo in Jezerski Vrh, poroča prometnoinformacijski center.