Presenečeni, ko so stopili na prosto: to se letos verjetno ne bo več zgodilo

Gotovo ste mislili, da smo se od poletnih temperatur že poslovili, ampak očitno nas bo (vsaj) še enkrat pogrelo, preden se bo dokončno ohladilo. Vremenoslovci namreč napovedujejo, da se bodo danes najvišje temperature gibale od 21 do 27 stopinj Celzija.

Danes bo na vzhodu delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Agencija je izdala opozorilo zaradi močnejših sunkov vetra. Najmočnejši sunki vetra bodo ponekod po nižinah dosegali hitrosti okoli 70, v gorah pa tudi prek 100 km/h.

Jesen bo nadpovprečno topla. FOTO: Olya Detry/Shutterstock

Napovedujejo, da se bo zvečer dež na zahodu okrepil in ponoči prehodno razširil nad večji del Slovenije. Vmes bodo tudi posamezne nevihte.

Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo še deževalo. Na vzhodu bo delno jasno. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija.

Kakšno vreme nas čaka?

V nedeljo bo na zahodu še padla kakšna kaplja dežja, drugod se bo delno razjasnilo. V ponedeljek bo povečini sončno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost.

