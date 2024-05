Mladi zdravniki besni zaradi teh prizorov iz ljubljanskega UKC (VIDEO)

Torkovi nalivi so očitno povzročali težave tudi v UKC Ljubljana, kar je med zaposlenimi povzročilo nemalo slabe volje. Mladi zdravniki so na družbenem omrežju X objavili video, s katerega je razvidno, kako v notranje prostore teče voda.

»Medtem ko ministrstvo za zdravje bluzi o kakovosti v zdravstvu na konferenci v Brdu pri Kranju, v UKC Ljubljana kakovostno dežuje,« so zapisali ob posnetku.

Sredi torkovega popoldneva je pas neviht z močnim vetrom in obilnimi padavinami povzročal težave po večjem delu države. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.