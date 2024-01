Mladi družini ste poplačali kredit

Leto 2023, ki so ga zaznamovale katastrofalne vremenske ujme, je številnim slovenskim družinam ostalo v žalostnem spominu. Mnogi so ostali brez strehe nad glavo in premoženja, nekateri pa celo brez bližnjih.

Mnogi tako niti praznikov niso mogli preživeti doma, med njimi tudi mlada družina Tomaža Honomihla in Teje Vrtič iz Rotmana v občini Juršinci, nedaleč od Ptuja. Štiričlanska družina sicer živi v toplem domu, a ne v svojem: začasno streho nad glavo jim je ponudila družina iz bližnjega Sakušaka, ki ima novo in lepo urejeno hišo tik ob gozdu, pod rojstno hišo in zdaj muzejem velikega Prleka Janeza Puha.

Sredstva iz Krambergerjevega sklada so jim občutno olajšala nov začetek!

17 tisočakov kredita jima je še ostalo, pri poplačilu ste pomagali tudi bralke in bralci!

Ker ste jim prek Krambergerjevega sklada z lepim zneskom pomagali tudi bralci Slovenskih novic, smo jih obiskali tik pred koncem čarobnega decembra. Družinica je sicer iz različnih virov zbrala nekaj humanitarne pomoči, a še zdaleč ne toliko, kot bi je potrebovali, da bi si postavili lasten dom. Hvaležni so vsem, tudi bralcem Slovenskih novic, ki ste zbrali prav toliko, da je Teja lahko odplačala svoj delež posojila, ki sta ga s partnerjem Tomažem najela za gradnjo prejšnje hiše, ki jo je po lanskem neurju maja lani uničil plaz.

Drsenje namočene zemlje je mladi družini odvzelo dom.

Plačevanje najemnine za začasni dom, iskanje nove parcele in sploh nov začetek nikakor niso enostavni, na srečo pa bo vsaj del škode pokrila zavarovalna premija. Vsak podarjeni evro bodo namenili za gradnjo nove hiše. »Za hišo, v kateri začasno živimo, plačujemo najemnino 500 evrov na mesec. Je enkratna in na lepi lokaciji. Najraje bi jo odkupili, a kaj ko se lastniki nameravajo vrniti domov in takrat mi moramo imeti prostor, kjer bomo živeli. Kupili bi parcelo v občini Juršinci, še najboljša bi bila parcela s starejšo hišo, kjer bi lahko nadaljevali gradnjo in opremljanje,« pravi Tomaž.

Ves trud je bil zaman, hišo so nazadnje morali porušiti.

Ni bilo več varno za bivanje.

Za cel meter

Prva polovica lanskega maja je bila za skrajni severovzhod države skrajno neprijazna. Obilno deževje je namreč povzročilo veliko preglavic, tako v kmetijstvu kot v cestni infrastrukturi, posebno dramatično pa je bilo plazenje, ki je ogrozilo marsikateri stanovanjski in drugi objekt, da o prometnicah niti ne govorimo. Štiričlanski družini je razmočena zemlja premaknila novejšo hišo, drsenje pa se je nadaljevalo, tako da so hišo nazadnje morali porušiti in začeti znova.

»Od polnoči do treh zjutraj se je premikalo, potem pa vse bolj vidno lezlo in pokalo. Hiša ni bila več primerna za bivanje,« se hude noči spominja 38-letni Tomaž. »Žal se sploh ni ustavilo, kajti vztrajno je lezlo proti dolini. Hiša se je premaknila že za več kot en meter. Tisto jutro, 18. maja, smo poklicali pomoč, in kmalu so prispeli gasilci, predstavniki civilne zaščite in župan Robert Horvat. In ni nam preostalo drugega, kot da nemudoma odidemo, kajti hiša se ni le premikala, ampak je tudi že visela, in sicer že za najmanj deset centimetrov,« nam je še povedal Tomaž, 35-letna Teja pa dodala: »Otrokom je težko razložiti, zakaj morajo zapustiti dom, in prav to se nam je zgodilo ...« Plaz je tako rekoč presekal njihovo življenje, k sreči pa so jim na pomoč priskočili lokalna skupnost, humanitarne organizacije, Slovenske novice s Krambergerjevim skladom in mnogi drugi.

Hiša, v kateri trenutno živijo, jim je zelo všeč, a žal ni na prodaj ...

Par išče parcelo na prijetni lokaciji v občini Juršinci.

Teja izvira iz Zabovcev v občini Markovci na drugi strani Ptuja, Tomaž pa z Majskega Vrha v občini Videm, še nekoliko naprej proti hrvaški meji. Hišo sta kot novogradnjo v tretji fazi kupila leta 2013, vanjo pa sta se vselila tri leta pozneje. Oče in mama osemletnega Jake in šestletne Lucije sta zaposlena v Domu starejših občanov Ptuj, on v enoti Juršinci, ona v enoti Muretinci.

Za vse, kar imata, sta trdo garala, za nakup hiše sta najela posojilo, preostalih 17 tisočakov kredita sta kljub temu, da od hiše ni ostalo nič, morala poplačati. Tejin del sta poravnala prav iz sredstev, ki ste jih prek Krambergerjevega sklada prispevali bralci Slovenskih novic, za kar je mladi par nadvse hvaležen.

Za vse, kar sta ustvarila, sta morala garati.