Mlada političarka SDS vzela nazaj besede: pravi, da je šlo za lapsus, ki ga obžaluje

Po Davidu Klobasi, kandidatu za evropskega poslanca na listi stranke NSi, ki je s svojimi odgovori presenetil podpornike lastne stranke, je zdaj z nastopom v podkastu za nacionalko presenetila še kandidatka stranke SDS Karin Planinšek, ki je v odgovoru na vprašanje, ali podpira sankcije proti Izraelu, glede na to, iz katere stranke prihaja, odgovorila zelo nepričakovano.

»Ja, definitivno, ker krši mednarodno pravo, kar se tiče ofenzive na Gazo,« je dejala, prej pa, da ni za priznanje Palestine in da je za vojaško pomoč Ukrajini.

Po objavi se je posnetek njenega odgovora hitro znašel na družabnih omrežjih, mlada političarka pa se je znašla na udaru spletnih komentatorjev, ki niso prizanašali s kritikami na njen račun.

Planinškova je dan po objavi posnetka besede vzela nazaj in zapisala, da pod nobenim pogojem ne podpira sankcij proti Izraelu. »Šlo je za lapsus, katerega obžalujem. Hamas je agresor in Izrael je žrtev.«

Na njene besede se je odzval tudi predsednik stranke SDS Janez Janša, ki je zapisal, da »če nosilka vladne liste Svobodnjakov in aktualna poslanka v evropskem parlamentu Irena Joveva trdi, da sta Winston in Churchill imeni dveh stavb v Evropskem parlamentu, potem tudi Karin Planinšek lahko oprostimo ta lapsus.«

Kakšna so uradna stališča stranke SDS o Bližnjem vzhodu?

1. Članice EU nimajo enotnega pogleda na priznanje Palestine in ni verjetno, da bi se vse odločile zanj. Ali menite, da bi bilo prav, da Slovenija Palestino prizna ne glede na to, da v EU o tem ni enotnosti?

Ne, soliranje je zgrešeno in škodljivo. Nihče ne zanika težkih razmer v Gazi, vendar priznanje Palestine v času, ko ni izpolnjenih pogojev po mednarodnem pravu, opogumlja teroristično organizacijo Hamas in ji daje legitimnost. Povedno je tudi, da so vlade, ki naj bi priznale Palestino, skrajno leve in obremenjene s korupcijo.

2. Kakšne so po vašem mnenju lahko neposredne posledice dogajanja v Palestini na Evropo in kaj bi morala EU storiti, da se nanje pripravi ali jih omili?

Posledice vojne propagande dajejo rezultate. Na ulicah protestirajo ljudje, ki ne poznajo ne zgodovine, ne dejanskega stanja. Nenavadno je, da nikoli ne pozivajo Hamasa, da izpusti talce in se preda. Narašča antisemitizem. Evropske univerze se opredeljujejo v podporo Hamasu. To so nevarni časi.

STA