Miss Slovenije bronasta na balkanskem prvenstvu

Reklo zdrav duh v zdravem telesu velja tudi v starejših letih, kar so minuli vikend dokazali veteranke in veterani na balkanskem atletskem prvenstvu v dvorani. »Mi je kar hudo, ker ne morem nastopiti, pa bi rad. Če ne bi imel poškodovane mišice, bi v nedeljo tekel na 400 in 800 metrov,« nam je povedal 90-letni Kranjčan Miroslav Rant Wurzbach, potomec znane rodbine Wurzbach, ki je imela v prejšnjem stoletju v lasti grad Dvor v Preddvoru. Nekdanji maratonec je prvič tekmoval leta 1984, vmes je bil trener. Ko smo skupaj spremljali tekmovanje, se je upravičeno pohvalil z rezultatom: 800 metrov je premagal v dveh minutah in 40 sekundah, za 400 je v Vidmu v Italiji porabil 66 sekund.

Rdeče vino za vitalnost

Četudi bi Miroslav tekmoval, pa ne bi bil najstarejši. Ta čast je pripadla 93-letnemu Grku Konstantinosu Chatziemmanouilu, ki je v soboto zjutraj startal na 60 metrov (porabil je 13,18 sekunde), potem pa se je preizkusil še v teku na 200, 400 in 800 m ter v skoku v daljino. »Vesel sem, ker sem prišel na tekmovanje v Slovenijo,« nam je zaupal in pohvalil gostoljubje in organiziranost tekmovanja pod okriljem Zavoda Novo mesto in ob podpori Mestne občine Novo mesto, Združenja atletskih veteranov Slovenije, Atletske zveze Slovenija in novomeškega Atletskega kluba Krka. »Dobro se počutim pri vas. Kaj je moja skrivnost? Rad imam rdeče vino, ki ga pridelujem doma na otoku Kos,« je razkril recept za vitalnost, s katero redno osvaja kolajne. Z Dolenjske je odnesel pet zlatih.

V kategoriji dolgih metov so tekmovali na stadionu Portoval. FOTO: Boštjan Pucelj

Novo mesto je prvič gostilo tovrstno tekmovanje – to je postalo mogoče z ureditvijo športnega centra v Češči vasi. »Preizkušnje so potekale tudi na Stadionu Portoval, kjer so se merili v metih kopja, diska in kladiva,« je pojasnil Kim Zelič iz AK Krka. »Zbralo se je nekaj več kot 300 tekmovalcev iz 12 držav. V soboto smo začeli ob 8. uri in končali ob 19., v nedeljo smo bili pri koncu dve uri prej. Tako tekmovanje je logistični zalogaj, a smo že tako uigrana ekipa, da je bil izziv, ne pa problem. Imeli smo tudi srečo, da je korona popustila in so bili na tribunah lahko gledalci, vzdušje je bilo zato tudi bolj sproščeno.« Slovenija je pred leti veterane z Balkana že gostila v Celju. Nad tekmovanjem je bdel Matjaž Kuzma, ki po koncu ni skrival navdušenja. Domačini so najbolj stiskali pesti za rojaka, profesorja iz Šentjerneja, 44-letnega Aleša Tomiča, ki je upravičil pričakovanja in postal balkanski prvak v teku na 1500 metrov.

Blestel že v Jugoslaviji

»Na tokratno tekmovanje sem prišel iz Dola pri Hrastniku,« pa je začel 82-letni Valter Moljk. Zasavci ga še posebno dobro poznajo, marca 2010 je bil svetovni veteranski prvak v skoku v višino. Nekdanji učitelj fizike in matematike ter ravnatelj hrastniške šole – pa tudi veteran vojne za Slovenijo – je zagrizen športnik: »Ko sem prišel v Celje v srednjo šolo, sem na prvem tekmovanju zmagal v skoku v višino, in to brez kakršne koli tehnike. Še danes sem član AK Kladivar, v vseh teh letih pa sem se preizkusil v teku na 60 metrov, v skoku v višino in daljino. Danes sem za 60 metrov porabil 11,31 sekunde.« Mimogrede: v četrtem letniku srednje šole je postal peterobojni jugoslovanski mladinski prvak, pozneje pa je zmagoval v vojaškem peteroboju.

Nad tekmovanjem je bdel Matjaž Kuzma. FOTO: Drago Perko

Med tekmovalkami je bila tudi Miša Novak, miss Slovenije leta 1998. S partnerjem si je ustvarila dom v Grčiji, v Novem mestu pa se je preizkusila v teku na 200 metrov in v konkurenci F45 z rezultatom 35,91 sekunde osvojila 3. mesto. »V Sloveniji je lepo, rad tekmujem pri vas,« pa nam je zaupal 74-letni Lazar Sekulić. Po rodu je iz črnogorskega mesta Berane, danes živi v Srbiji v Smederevu. »Dobre razmere imamo, vedno pa nastopam za Črno goro,« je poudaril in dodal, da je tokrat startal na 400, 800, 1500 in 3000 metrov. Na razdalji 1500 se je zavihtel na 3. mesto. »Tekel bom, dokler bom živel, oziroma bom živel, dokler bom tekel, to je moj življenjski moto. Rad treniram, rad se družim, zato sem še bolj vesel, da sem prišel v Novo mesto.«

Da je vse potekalo nemoteno, je skrbelo spremljevalno osebje, 50 sodnikov in 20 njihovih asistentov, celotna organizacijska ekipa je štela 100 ljudi.