Misica jih je pustila na cedilu

Pred dvema letoma je v posavski prostor z velikim pompom vstopila družba z irsko-ameriškim kapitalom, imenovana City Connect, ki 80 odstotkov prihodka ustvari na zahodnih trgih. Zdaj je to del grupe Transcom Slovenija. Zasluge za to, da je družba prišla v Brežice, so si pripisali predvsem trije člani družine Čabraja, Anton ter sinova Toni in Marko. V Brežice so želeli pripeljati podjetje, ki bo zaposlilo ljudi, da ne bi pobegnili iz regije. Odprli so klicni center, v katerem zaposleni prek telefona svetujejo strankam. Namenjen je nemškemu trgu in tudi zaposleni s strankami komunicirajo v nemščini. Pozneje naj bi dejavnost razširili in v dveh letih zaposlili 200 ljudi.

Zagreb, Maribor ali odpoved

In kakšne so razmere danes? Več kot 30 zaposlenih na enoti v Brežicah so obiskali predstavniki družbe, ki ima območni sedež v Zagrebu, od koder tudi vodijo brežiško enoto, enoto imajo še v Mariboru. Direktorici Samanti Sofić, odgovorni za brežiško enoto, se ni zdelo vredno, da bi prišla med svoje delavce, da bi jim sporočila, da bodo dobili odpoved. Ta nehvaležni posel je prepustila zagrebškim kolegom. Ti so jim povedali, da se bodo po enomesečnem odpovednem roku lahko zaposlili v zagrebškem centru City Connect.

Prazne obljube misice Samanta Sofić, ki se je leta 2007 potegovala za miss Slovenije, je ob koncu lanskega leta na družbenem omrežju objavila: »Leto, ki odhaja, je prineslo veliko lepega, a posebej bi izpostavili rast, število novih sodelavcev in odličnih rezultatov, na katere smo izjemno ponosni. Vzporedno s koncem leta se zaključuje tudi integracija s Transcomom in obveščamo vas, da boste kmalu v novicah namesto City Connect Slovenija videli obvestila in oglase s strani Transcom Slovenija. Nadaljujemo skupaj, močnejši in polni motivacije za vse, kar prihaja!«

Dobili naj bi nove pogodbe o delovnem razmerju, prilagojene hrvaški zakonodaji. Če bi se za delo v Zagrebu odločilo več kot 15 delavcev, bi jim uredili prevoz, drugače pa ne. Delavci so protestirali pri različnih odgovornih, ti so jim nato ponudili drugo možnost: nekateri bodo lahko delali za mariborsko enoto, in to včasih od doma, včasih pa se bodo vozili v Maribor. Kot smo izvedeli, je približno polovica sprejela odpoved, preostali pa bodo delali po omenjenem hibridnem modelu.

V Brežicah so odprli klicni center, v katerem zaposleni prek telefona svetujejo strankam. FOTO: Yakobchukolena/Getty Images

Delavci so trepetali za svoje službe, nihče od njih se ni želel javno izpostaviti. Poslovne prostore bi morali na zahtevo lastnika stavbe izprazniti do prvega avgusta, a že od včeraj naprej nimajo dostopa do stavbe, v kateri so uradovali. Javno pa se očitno nočejo izpostaviti niti odgovorni; kontaktnih podatkov ali telefonskih številk ni na voljo, če pa se po naključju dokoplješ do katerega naslova in pošlješ poizvedovanje, odgovora ni.

V službi NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pred dvema letoma za iskanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom za pol leta najel brežiško podjetje City Connect. Posel naj bi bil vreden dobra dva milijona evrov in naj bi bil zelo mlademu podjetju oddan brez predhodne objave javnega razpisa. K oddaji ponudb je bilo sicer pozvanih šest klicnih centrov. Tak postopek naj bi bil potreben »zaradi skrajne nujnosti«.

Glede na to, da je bila lokalna skupnost zelo navdušena nad prihodom pomembnega podjetja v Brežice, smo za komentar zaprosili tudi Občino. Župan Ivan Molan je bil odsoten, preostali pa menda sploh niso vedeli, da naj bi se center zaprl. »Želimo, da imajo ljudje iz te regije možnost za način življenja, ki združuje bivanje v kraju, ki ga imaš rad, s kariernim razvojem, in da hkrati v regijo vstopijo novi centri komunikacijske tehnologije, znanja in razvoja v smeri, ki obeta delo še dolga desetletja,« so ob prihodu družbe v Brežice govorili člani družine Čabraj, takratni predsednik nadzornega sveta Marko Dagelić pa je dodal, da bodo na brežiški enoti do leta 2023 zaposlili 200 ljudi.