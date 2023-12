Mirko Tuš piše pismo: Ali vam je res vseeno za Tuš?

Zaposleni pri trgovcu Tuš bodo v soboto stavkali. Predvidoma bo zaprtih 80 trgovin po vsej državi, stavkalo pa naj bi več kot tisoč zaposlenih. Na vse to se je odzval tudi Mirko Tuš, nekoč največji lastnik podjetja Engrotuš in v preteklosti tudi najbogatejši Slovenec.

V pismu, ki ga je objavil sindikat Tuš, piše, da je globoko razočaran in da s stavko na zadnji delovni dan prispevajo k uničevanju Tuša.

»Ali vam je res vseeno za Tuš? Ali se boste pustili manipulirati nekim aktivistom, ki sploh niso zaposleni v našem podjetju in nimajo nič izgubiti, če gre Tušu slabo?« piše Mirko Tuš. Med drugim jih je označil, da si želijo le petih minut slave in da zaposlene izkoriščajo za lastne cilje: »Ko jim ne boste več koristili, bodo šli po svoje, saj se jim fučka za vaše službe in plače.«

Zapisal je tudi, da bodo z izsiljevanjem in stavko dosegli le, da ne bo denarja niti za plače delavcev.

Poslovodje je pozval, da ga obvestijo o tem, ali bo trgovina v soboto odprta ali zaprta.

Sindikat je elektronsko pismo Mirka Tuša označil za nedopustni pritisk na stavkajoče. »Ne bomo se pustile ustrahovati ljudem, ki so družbo pripeljali v slab položaj in od nas zahtevajo požrtvovalnost, ki služi izključno kapitalistom, ki se sami nikoli niso odrekli ničemur za izboljšanje našega položaja, nas pa so puščali v revščini in bedi,« se je odzval sindikat.