Znane podrobnosti sobotnega zaprtja Tuševih trgovin

Sindikat Tuša je pripravljen na sobotno stavko. Po besedah predsednice sindikata Mirjane Janjić jim tudi na zadnjih pogajanjih uprava ni prišla naproti glede višjih plač. Iz Tuša so medtem sporočili, da so sindikatu v četrtek ponudili bruto osnovno plačo v višini 1150 evrov, sindikat pa vztraja pri zahtevanih 1203,36 evra.

Janjić je na današnji novinarski konferenci ponovila, da so prvotno zahtevali 1450 evrov bruto osnovne plače, tako da so svoje zahteve od takrat že omilili. Ocenila je, da zaposleni v Tušu živijo v revščini in bi, če bi sprejeli zadnji predlog uprave, še naprej ostali revni.

Dejala je, da se je stavki pridružila tudi večina poslovodij Tuševih trgovin. »Vse leto delamo nadure, obolevamo, komaj se preživljamo, zdaj pa gremo do konca,« pravi Janjić.

Napovedala je, da bodo po novem letu stopnjevali sindikalne aktivnosti. Če bodo danes prejeli novo ponudbo uprave Tuša glede plač, jo bodo preučili. V primeru, da bi sprejeli novo ponudbo, bodo stavko preklicali, je napovedala prva sindikalistka.

Ta je danes, kot je razkrila, prejela tudi elektronsko sporočilo ustanovitelja Engrotuša in še vedno enega od lastnikov Mirka Tuša, v katerem je ta po njenih navedbah zapisal, da je globoko razočaran nad stavko, ker bi ta uničila podjetje. V sporočilu se je vprašal, ali je res vsem zaposlenim vseeno za Tuš, sindikat pa je obtožil, da izkorišča delavce.

Brez odgovora

Predsednik krovnega Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič je medtem pojasnil, da so pred šestimi meseci vodstvu Tuša poslali predlog nove podjetniške kolektivne pogodbe, a se vodstvo družbe nanj ni odzvalo. Uprava Tuša nima posluha za višje plače, čeprav bi bilo treba v ta namen letno zagotoviti le 310.000 evrov, je dejal Rožič.

Poudaril je, da jim je uprava Tuša posredovala predlog, po katerem bi šele v naslednjih treh do štirih letih izenačili osnovno plačo z minimalno. Rožiča ob tem skrbi, da delavci dejansko niti ne vedo, kaj bo z njimi, ko jih bo kmalu prevzel Mercator.

Stavkali bodo v 80 trgovinah

Sindikalistka Tina Podbevšek je pojasnila, da ima Tuš po celotni državi 150 trgovin, stavkali pa bodo v približno 80. Stavka, ki bo potekala od 6. ure do 21. ure, ne bo plačana, zaposleni pa bodo stavkali na svojih delovnih mestih. Oblikovali bodo tudi stavkovne straže, lastnik pa bo trgovine, v katerih bo potekala stavka, zaprl, saj da se boji odtujitve blaga. Skupno naj bi stavkalo več kot 1000 zaposlenih.

Bodo pa odprte vse franšizne trgovine Tuš, ki bodo po zagotovilih vodstva ustrezno založene tako s svežimi kot tudi vsemi drugimi izdelki iz redne in praznične ponudbe.

V vodstvo Tuša so sicer zatrdili, da so na četrtkovih pogajanjih s sindikatom ponudili 8,5-odstotno zvišanje osnovne plače za delovno mesto prodajalec. Takšno zvišanje je po njihovih navedbah dvakrat večje od napovedane letne inflacije in večje kot povišanja, ki so bila napovedana za delavce v drugih panogah.

»Najnižja osnovna plača prodajalca bi bila tako 1150 evrov, kar je devet odstotkov več, kot je določeno v panožni kolektivni pogodbi. Dodatno je bil ponujen mesečni dodatek v višini 50 evrov za zaposlene na delovnih mestih vodje oddelka in vodje izmene. Glede ostalih zahtev sindikata in uskladitve dviga najnižjih osnovnih plač po ostalih tarifnih razredih bi se dogovorili v okviru pogajanj za sklenitev kolektivne pogodbe na podjetniški ravni v prvi polovici prihodnjega leta,« so zapisali v vodstvu.

Stavka na dan, ki je za trgovce eden najpomembnejših dni v letu, bo po njihovem prepričanju povzročila veliko škodo podjetju tako zaradi manjše prodaje kot zaradi odpisov svežih izdelkov. Takšna odločitev je nerazumna, kot so nerazumne tudi izjave predstavnikov sindikata Tuš, da jim ni mar za škodo in posledice stavke za podjetje, je vodstvo navedlo v sporočilu za javnost. Glede na omenjene izjave in potek pogajanj se jim zdi, da cilj sindikata od samega začetka pogajanj ni bil doseči dogovor.

Ob tem so zagotovili, da bo podjetje še naprej spoštovalo lanski dogovor o višini plač in drugih ugodnosti za zaposlene ter kolektivno pogodbo za dejavnost trgovine Slovenije.