Ministrstvo za finance z ugovori ni prepričalo računskega sodišča

Fiasko z nakupom sporne stavbe na Litijski cesti v Ljubljani se seli na senat računskega sodišča. Njegovi revizorji v razčiščevalnih sestankih namreč niso sprejeli pojasnil vlade oziroma ministrstva za finance, da pri odobritvi denarja za nakup objekta ni bilo kršitev.

Računsko sodišče je namreč ugotovilo kršitve več členov zakona o javnih financah, kršitve pravilnika o izvrševanju proračuna in tudi zakona o državnem odvetništvu, po katerem mora državni organ vedno pridobiti njegovo mnenje v zadevah, ki se nanašajo na varstvo premoženjskih in drugih pravic ter interesov Republike Slovenije, v katerih je vrednost predmeta več kot sto tisoč evrov.

Ne razčiščevalni sestanki na stopnji osnutka revizijskega poročila ne odziv na njegov predlog za vlado niso bili uspešni.

Računsko sodišče pri ugotovljenih nepravilnostih vztraja, preden dokument postane dokončen in javen, bo o njem presojal še senat računskega sodišča.

Temeljna ugotovitev, povezana z delom ministrstva za finance, je, da ni bilo podlag, da bi iz proračunske rezerve prerazporedili 6,5 milijona evrov na pravosodno ministrstvu, ki je pod vodstvom nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan hitelo z nakupom objekta, za katerega zdaj ni jasno, za kaj ga bodo sploh uporabili, saj se iz pravosodja nihče ne želi seliti v ta objekt.

Na finančnem ministrstvu so računsko sodišče poskušali prepričati v to, da je bil nakup objekta nepredviden in ga v proračunu ni bilo mogoče ustrezno načrtovati. Pri očitanih kršitvah pravilnika o izvrševanju proračuna prav tako po mnenju ministrstva za finance ne gre za nič posebnega, saj so roki v njem zgolj instrukcijski.

O očitanih nepravilnostih pri porabi proračunskega denarja v lanskem letu bo odločal še senat računskega sodišča, ki ga vodi Jana Ahčin. FOTO: Jože Suhadolnik

Pravilnik določa, da so večje spremembe mogoče le do 17. oktobra tekočega leta. Na ministrstvu so pojasnjevali, da rokov, določenih v pravilniku, ne morejo do potankosti izpolnjevati ter da so se prerazporeditve v neskladju s pravilnikom dogajale tudi v preteklosti.

V zvezi z očitki so tudi poudarjali, da se vloga ministrstva za finance ne more enačiti z vlogo ministrstva za pravosodje, ki je odgovorno za učinkovito, smotrno in gospodarno porabo denarja.

Kaj pa usoda notranje revizije

Poleg revizije računskega sodišča je bil postopek nakupa na Litijski tudi predmet internega pregleda. Pisali smo že, da je notranja revizija, ki jo je opravila revizorka pravosodnega ministrstva, močno obremenila nekdanjo ministrico Dominiko Švarc Pipan, ministra za finance Klemna Boštjančiča in predsednika vlade Roberta Goloba.

Zaradi dvomov o pravilnosti postopka nastanka interne revizije se bo z njo po naših informacijah zdaj ukvarjal tudi urad za nadzor proračuna, ki je že napovedal uvedbo postopka, v katerem bo pregledal, ali je bila interna revizija pripravljena skladno z veljavnimi pravili.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič pa je medtem po naših informacijah prejela mnenje nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ali lahko glede na kriminalistično preiskavo, naroči še dodatno revizijo – zdaj tudi zunanjo revizijo, ki naj bi proučila postopek nakupa objekta na Litijski.

Prihodnji teden se bo Katičeva sestala z notranjo revizorko Suzana Hötzl, ki ji je sicer že poslala pisne odgovore na dileme v zvezi z interno revizijo, ki jo je opravila in v katerih vztraja, da so pravne podlage za izvedbo revizije obstajale.