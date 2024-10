Ministrstvo deli računalnike družinam: 2400 so jih že vročili

V okviru javnih pozivov za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024 je bilo do zdaj izdanih 2449 pozitivnih odločb, večina teh računalnikov je vročenih, so pojasnili na ministrstvu za digitalno preobrazbo. Ob upoštevanju opreme, ki je bila razdeljena še med šole, zavode in občine, pa je bilo skupno dodeljenih okoli 5400 računalnikov.

Tretji poziv za razdelitev računalnikov se je iztekel v ponedeljek. V okviru vseh treh pozivov so po zadnjih podatkih ministrstva do 1. oktobra na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu prejeli več kot 20.000 vlog.

Kot so za STA v torek pojasnili na skladu, so do zdaj izdali 2445 pozitivnih odločb, s katerimi je bila priznana pravica do izposoje računalniške opreme. Z ministrstva so danes sporočili, da je pozitivnih odločb 2449 in da je večina teh računalnikov vročenih, ostali pa čakajo na pravnomočnost odločbe o priznanju pravice ali pa so v postopku vročanja.

Gre za razdelitev 10.000 od skupno 13.000 računalnikov, ki jih je ministrstvo za digitalno preobrazbo kupilo lani za 6,5 milijona evrov. Očitki o nepravilnostih, ki so spremljali ta nakup, so bili eden od razlogov, da je Emilija Stojmenova Duh pretekli teden odstopila s položaja ministrice za digitalno preobrazbo.

Veliko zanimanje za računalnike v tretjem pozivu

Kot so danes navedli na ministrstvu, je bilo medtem od skupno 13.000 računalnikov 2961 prenosnikov razdeljenih šolam in zavodom, 39 prenosnikov pa so prejele občine.

»Skupna številka torej znaša cca. 5400 dodeljenih računalnikov,« so pojasnili. Glede na veliko zanimanje upravičencev bo preostanek računalnikov razdeljen, takoj ko sklad izda odločbe o priznanju pravice in te postanejo pravnomočne.

Na skladu so ob tem poudarili, da je težko natančno napovedati dinamiko reševanja tretjega javnega poziva. To bo namreč odvisno od več dejavnikov - od tega, ali je vloga popolna in ali vlagatelj izpolnjuje pogoje iz javnega poziva ter od hitrosti odziva vlagatelja na morebitni poziv k odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti.

»Trenutno v tretjem javnem pozivu potekata preverjanje izpolnjevanja pogojev in izdaja odločb za prvi dohodkovni razred. Sledi preverjanje za drugi, tretji dohodkovni razred itd.,« so zapisali in dodali, da si prizadevajo, da vloge obravnavajo čim hitreje.

Prejeli v izposojo za dve leti ali pa v trajno last

Namen pozivov za dodelitev računalniške opreme je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani kandidati bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo lahko nato na predlog upravičenca podaljšalo. V primeru, da bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.